Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

El Infoca trabaja en un incendio originado este viernes en Pedro Abad

Dos grupos de bomberos trabajan por tierra y aire para sofocar las llamas

Efectivos del Infoca trabajan en un incendio en la provincia.

Efectivos del Infoca trabajan en un incendio en la provincia. / AJ González / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Efectivos del Infoca han sido movilizados la noche de este viernes para sofocar un incendio en el término municipal de Pedro Abad, ha informado Agencia de Emergencias de Andalucía. Hasta el momento, el fuego está activo.

Dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones trabajar para apagar el fuego, según ha explicado el Infoca en sus redes sociales. Los efectivos trabajan con dos vehículos autobomba y un helicóptero ligero.

Según la información difundida por el Infoca, el incendio está activo, es decir, las llamas se extienden sin control, propagándose el fuego y puede presentar uno o más frentes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents