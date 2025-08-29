El Infoca trabaja en un incendio originado este viernes en Pedro Abad

Efectivos del Infoca han sido movilizados la noche de este viernes para sofocar un incendio en el término municipal de Pedro Abad, ha informado Agencia de Emergencias de Andalucía. Hasta el momento, el fuego está activo.

Dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones trabajar para apagar el fuego, según ha explicado el Infoca en sus redes sociales. Los efectivos trabajan con dos vehículos autobomba y un helicóptero ligero.

Según la información difundida por el Infoca, el incendio está activo, es decir, las llamas se extienden sin control, propagándose el fuego y puede presentar uno o más frentes.