Infancia

Hornachuelos favorece la conciliación con ayudas a familias con niños escolarizados de 0 a 3 años

El importe a percibir variará en función del nivel de renta, con cantidades que oscilarán entre 15 y 35 euros por hijo y por mes

Imagen de archivo de unos niños jugando en el patio de una guardería.

Imagen de archivo de unos niños jugando en el patio de una guardería. / EFE

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Hornachuelos, en su compromiso con la infancia y la conciliación familiar, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas económicas para este 2025, dirigida a familias con hijos e hijas de entre 0 y 3 años escolarizados en centros de educación infantil autorizados.

Con un presupuesto total de 8.000 euros, la medida pretende aliviar el gasto que supone la educación temprana y garantizar que ningún hogar vea comprometida la escolarización por motivos económicos, ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

Las ayudas están dirigidas a padres, madres o tutores legales que cumplan ciertos requisitos, como ser mayores de edad o estar emancipados, residir en Hornachuelos o mantener un vínculo laboral con el municipio y no superar los 18.000 euros de renta anual por persona (equivalente a 2,5 veces el IPREM). Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración.

Entre 15 y 35 euros al mes

El importe a percibir variará en función del nivel de renta, con cantidades que oscilarán entre 15 y 35 euros por hijo y por mes escolarizado. Estas ayudas podrán cubrir hasta once meses de escolarización, o siete en el caso de los niños que accedan al segundo ciclo de infantil en septiembre.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal, donde también se encuentran disponibles los formularios y toda la información necesaria. Para resolver dudas, el Área de Bienestar Social ofrece atención directa a las familias interesadas.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Hornachuelos reafirma su compromiso con el bienestar infantil y el apoyo a las familias, especialmente en los primeros años de vida de los menores, una etapa clave para su desarrollo.

TEMAS

