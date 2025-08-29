Francisco Yebras nombrado pregonero de la Feria Real de Bujalance

El Ayuntamiento de Bujalance ha nombrado como pregonero de las Fiestas y Feria Real de Bujalance 2025 a Francisco Yebras Aranda, tras concluir el procedimiento de elección del Pregonero y siguiendo el reglamento y bases aprobadas al efecto, en la celebración de la Comisión de Cultura, formada por las asociaciones culturales de la localidad, resultó elegido Francisco Yebras.

Francisco Yebras, un hombre muy comprometido con su pueblo, fue empresario de la construcción durante treinta y cinco años, su obra cumbre, fue la Universidad Islámica de Córdoba y su Mezquita. En política, miembro del PCE, Agrupación Independiente de Izquierdas y de IU, fue concejal durante varias legislaturas, candidato al parlamento de Andalucía y al Congreso de Diputados. Francisco Yebras, destaca también por su faceta social, cultural y deportiva, ya que presidio el equipo de fútbol, Atl. Bujalance y durante 21 años fue presidente de la Caseta de Feria, Agrupación Cultural Deportiva, actualmente preside la Juventud Artesana.

Comprometido con la cultura y el deporte

El pregonero es una persona amante de su pueblo, de la cultura y tradiciones bujalanceñas, siempre ha trabajado y trabaja para que haya actividades, que creen vida, alegría, riqueza y cultura. Disfruta siempre de la Feria Real bujalanceña, viviéndola con gran intensidad, junto a su familia y sus amigos. Durante muchos años estuvo entregado a la feria a través de la Caseta de la Agrupación Cultural Deportiva, la más numerosa del recito ferial, con cerca de tres mil socios, en la que actuaban grandes orquestas y las principales figuras de la canción.

Los actos del pregón tendrán lugar el día 6 de septiembre, sábado, a las 21.00 en el Teatro Español, dando comienzo así a las Fiestas y Feria Real de la ciudad de Bujalance 2025.