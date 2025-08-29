El Ayuntamiento de Baena invierte más de 44.000 euros en modernizar la iluminación de las instalaciones deportivas   

El Ayuntamiento de Baena ha completado la renovación de los sistemas de iluminación del campo de fútbol municipal del complejo deportivo Juan Carlos I y del pabellón deportivo de Albendín. La inversión total para ambos proyectos asciende a 44.745,80 euros, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y adecuar las instalaciones a la normativa vigente.

Según informa el Consistorio baenense en un comunicado, en el campo de fútbol la actuación ha consistido en sustituir 28 proyectores de halogenuro de 2.000W por 20 proyectores LED de 1.000W. Además, se ha instalado un sistema de telegestión a través de un portal web para controlar el encendido, apagado y la programación de los niveles de iluminación de forma remota. La mejora busca cumplir con un nivel de iluminación de Clase II, adecuado para partidos de ligas nacionales, copas y competiciones regionales, según la normativa de la FIFA.

En el pabellón de Albendín la obra, financiada con una subvención para proyectos de ahorro y eficiencia energética, ha implicado el cambio de 18 proyectores de vapor de sodio de 250W por 18 proyectores LED de 135W. Con eta actuación no solo se consigue una mejora en la iluminación sino que además se prevé un ahorro energético anual de 1.287 kWh.

Según las declaraciones de José Domingo Castro, concejal de Deportes, "con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Baena cumple con su compromiso de modernizar y optimizar nuestras instalaciones deportivas. La nueva tecnología LED no solo mejora la calidad de la iluminación para los deportistas, sino que también nos permite ser más sostenibles y responsables con el medio ambiente, reduciendo significativamente los costes y el consumo energético".