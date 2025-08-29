Ocio
Acaba el verano, pero en Córdoba sigue la fiesta: guía de ferias y celebraciones de septiembre 2025
La capital disfrutará de una de sus festividades más queridas mientras que una veintena de pueblos vibran con sus celebraciones
El calendario cambia, las noches refrescan, y poco a poco la vuelta a la rutina comienza a imponerse, a la vez que llegan a casa los veraneantes... Pero en Córdoba, cuando el verano parece terminar, hay fiestas que apenas comienzan. Septiembre es sinónimo de tradiciones, reencuentros y un aroma inconfundible a feria en los pueblos.
Mientras otros guardan la sombrilla, en la provincia de Córdoba se alzan casetas y se engalanan calles. Es tiempo de celebrar y en la provincia saben bien de eso. ¿Quieres saber dónde se vive la fiesta este mes? Te contamos todo lo que no puedes perderte.
Velá de la Fuensanta
Del 5 al 8 de septiembre, el corazón de Córdoba late al ritmo de la Velá de la Fuensanta, una de las festividades más queridas por los cordobeses. En torno al santuario, en la plaza del Pocito, la ciudad se llena de vida con actuaciones musicales, actividades para toda la familia, puestos de comida y un ambiente único que une lo religioso con lo popular.
Es la gran fiesta de septiembre en la capital de Córdoba. Donde también se vive un gran ambiente festivo en los últimos compases del verano es en los pueblos cordobeses.
Fiestas y ferias por toda la provincia
Durante todo septiembre, una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba se llenan de luz, color y alegría. Cada localidad con su sello propio, con sus costumbres y su manera única de celebrar.
Aquí tienes el calendario completo:
- Feria de Priego de Córdoba: del 29 de agosto al 3 de septiembre
- Feria de la Virgen de la Sierra de Cabra: del 3 al 8 de septiembre
- Feria de Nuestra Señora de la Salud de Posadas: del 5 al 8 de septiembre
- Feria de Nuestra Señora del Valle de Santaella: del 5 al 9 de septiembre
- Feria de Nuestra Señora de la Estrella Coronada de Villa del Río: del 5 al 9 de septiembre
- Feria Real de Belmez: del 5 al 9 de septiembre
- Feria de la Virgen de Piedrasantas de Pedroche: del 7 al 12 de septiembre
- Feria Real de Iznájar: del 7 al 11 de septiembre
- Feria de María Santísima Coronada de Cañete de las Torres: del 8 al 9 de septiembre
- Feria de la Virgen del Valle de Lucena: del 11 al 14 de septiembre
- Feria Real de Bujalance: del 9 al 13 de septiembre
- Feria Real de Benamejí: del 10 al 13 de septiembre
- Fería de la Salud de Castro del Río: del 10 al 14 de septiembre
- Feria Real de La Carlota: del 10 al 14 de septiembre
- Feria Real de Almedinilla: del 11 al 15 de septiembre
- Feria en honor a Jesús Nazareno de Doña Mencía: del 12 al 15 de septiembre
- Feria de los Desamparados de Pedro Abad: del 14 al 17 de septiembre
- Feria Real de El Carpio: del 17 al 21 de septiembre
- Feria de Pozoblanco: del 24 al 29 de septiembre
- Feria de Encinas Reales: del 26 al 29 de septiembre
Córdoba se despide del verano con alegría
Las ferias de septiembre no solo prolongan la alegría del verano, sino que reivindican el carácter festivo y tradicional de los pueblos cordobeses. Así que ya sabes, el verano puede acabarse en el calendario, pero en Córdoba la fiesta continúa. Toma nota.
