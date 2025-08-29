Acaba el verano, pero en Córdoba sigue la fiesta: guía de ferias y celebraciones de septiembre 2025

El calendario cambia, las noches refrescan, y poco a poco la vuelta a la rutina comienza a imponerse, a la vez que llegan a casa los veraneantes... Pero en Córdoba, cuando el verano parece terminar, hay fiestas que apenas comienzan. Septiembre es sinónimo de tradiciones, reencuentros y un aroma inconfundible a feria en los pueblos.

Mientras otros guardan la sombrilla, en la provincia de Córdoba se alzan casetas y se engalanan calles. Es tiempo de celebrar y en la provincia saben bien de eso. ¿Quieres saber dónde se vive la fiesta este mes? Te contamos todo lo que no puedes perderte.

Velá de la Fuensanta

Del 5 al 8 de septiembre, el corazón de Córdoba late al ritmo de la Velá de la Fuensanta, una de las festividades más queridas por los cordobeses. En torno al santuario, en la plaza del Pocito, la ciudad se llena de vida con actuaciones musicales, actividades para toda la familia, puestos de comida y un ambiente único que une lo religioso con lo popular.

Ambiente popular en la plaza de la Fuensanta durante la velá de una edición anterior. / MANUEL MURILLO

Es la gran fiesta de septiembre en la capital de Córdoba. Donde también se vive un gran ambiente festivo en los últimos compases del verano es en los pueblos cordobeses.

Fiestas y ferias por toda la provincia

Durante todo septiembre, una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba se llenan de luz, color y alegría. Cada localidad con su sello propio, con sus costumbres y su manera única de celebrar.

La Feria del Valle de Lucena en imágenes / M.González

Aquí tienes el calendario completo:

Córdoba se despide del verano con alegría

Las ferias de septiembre no solo prolongan la alegría del verano, sino que reivindican el carácter festivo y tradicional de los pueblos cordobeses. Así que ya sabes, el verano puede acabarse en el calendario, pero en Córdoba la fiesta continúa. Toma nota.