El PSOE pide al alcalde de Villanueva del Rey que reclame la zona de emergencia por el incendio

El PSOE de Córdoba pidió este jueves, a través de su secretario de Medio Ambiente José González Arenas, que el Ayuntamiento de Villanueva del Rey solicite al Gobierno central la declaración de como zona de emergencia del municipio tras el incendio del pasado 16 de agosto, que terminó quemando unas 450 hectáreas de monte. El PSOE también ha confirmado que el próximo lunes el Consistorio se reunirá con algunos de los afectados por el fuego.

El pueblo del Guadiato se ha quedado fuera de la declaración de emergencia decretada por el Consejo de Ministros, que sin embargo sí incluye al siniestro de la Albaida en Córdoba capital unas semanas antes, que calcinó una superficie mucho menor. Ello se debe a los diferentes niveles de emergencia que decretó la Junta de Andalucía para estos dos siniestros forestales.

A. J. González

A tiempo

A pesar de ello, González Arenas recordó que el Ayuntamiento de Villanueva del Rey aún está a tiempo de solicitar esa declaración y que el Consejo de Ministros lo incluya en un listado que permite acceder a una serie de beneficios para hacer frente a las consecuencias del incendio. Según el secretario de Medio Ambiente del PSOE, el plazo es de un mes a contar desde el fin del fuego, por lo que aún quedan más de dos semanas por delante.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con el alcalde de Villanueva del Rey, Javier Murillo (PP), para conocer su opinión al respecto.