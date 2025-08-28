El presunto autor crimen de Almedinilla pasará en las próximas horas a disposición judicial

El presunto autor de los dos disparos que acabaron en la madrugada del miércoles con la vida del hostelero de Almedinilla Antonio Rodríguez permanece en las dependencias de la Guardia Civil de PriegoCórdoba, a la espera de que en las próximas horas pase a disposición judicial. Según las fuentes consultadas por este periódico, lo más probable es que dicho traslado se produzca una vez concluidas las diligencias oportunas por el Instituto Armado este mismo viernes.

Por otro lado, la localidad de Almedinilla casi al completo se ha volcado en la tarde de este jueves para mostrar su dolor y consideración a la familia del fallecido.

Los restos de Antonio Rodríguez Jurado han sido incinerados tras el multitudinario sepelio celebrado esta tarde en la parroquia de San Juan Bautista. Familiares, amigos y numerosos vecinos, que aún seguían conmocionados y preguntándose los motivos de lo ocurrido, acompañaron los restos mortales de Antonio, que tras la autopsia que le fue practicada en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, llegaban a primera hora de la tarde hasta Almedinilla, donde su familia recibió el duelo en el tanatorio de la localidad.

Muchos de los congregados en las inmediaciones de la iglesia, entre ellos los alcaldes de Almedinilla y Priego, coincidían en señalar la generosidad de Antonio, "un hombre muy querido en el pueblo y del que nadie podrá decir nunca nada malo", como reconocía uno de los vecinos a la salida del sepelio, lamentando muchos de ellos lo ocurrido, casi 48 horas después de que se produjeran los disparos que acabaron con la vida de este conocido hostelero.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almedinilla decretaba a mediodía de ayer miércoles tres días de luto oficial que permanecerán vigentes hasta las 9.00 horas del día 30 de agosto de 2025.