Pérez Barquero, reconocida como bodega sostenible para la protección del clima

La bodega montillana Pérez Barquero ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y acaba de recibir la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection (bodega sostenible para la protección del clima) de la Federación Española del Vino (FEV), la primera y única insignia específica para bodegas en materia de lo que se denomina “sostenibilidad integral”, es decir, que más allá de las exigencias medioambientales, incorporan criterios de sostenibilidad social, económica y de gobernanza, según ha informado la firma en una nota de prensa.

Según Pérez Barquero, el sello SWfCP demuestra el desempeño en sostenibilidad de la Bodega de forma rigurosa y medible, conforme a los estándares más exigentes de mejora continua, y la adaptación de sus procesos y estrategias a los mencionados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La política medioambiental de Pérez Barquero está firmemente orientada hacia la eficiencia energética, la reducción del impacto ambiental y el uso de energías renovables, asegura la propiea bodega. Entre otras cuestiones, han destacado que cuentan con una instalación de autoconsumo solar fotovoltaico en funcionamiento desde la vendimia de 2021 (380 paneles), y ha sustituido prácticamente todo su alumbrado por luminarias LED. Además, todas sus nuevas inversiones en maquinaria incorporan criterios de eficiencia energética, como la recién instalada encajonadora automática.