José Antonio Rísquez, pregonero de la Virgen de Luna 2026 en Pozoblanco

La junta directiva de la cofradía de la Virgen de Luna ha designado a José Antonio Rísquez como pregonero de las fiestas en honor a la patrona pozoalbense en 2026. Una elección que responde a su gran devoción a la Virgen de Luna y a la implicación que siempre ha mostrado en ámbitos esenciales para la identidad de nuestro pueblo.

Su compromiso con la cultura se refleja en su labor como directivo de la Peña Flamenca Agustín Fernández, donde ha trabajado durante años en defensa de una de las expresiones artísticas más genuinas de nuestra tierra. Del mismo modo, su pasión por el mundo del caballo, tan unido a la fisonomía de Los Pedroches y a la propia romería de la Virgen de Luna, lo llevó a la presidencia del Club Hípico de Pozoblanco, desde donde impulsó la cultura ecuestre, uniendo afición, tradición y devoción.

Por encima de sus responsabilidades, José Antonio Rísquez es, sobre todo, un pozoalbense profundamente vinculado a sus raíces y a su Virgen de Luna . Su vida es testimonio de alguien "que no solo vive nuestras tradiciones, sino que trabaja activamente para fortalecerlas y transmitirlas a las generaciones futuras", señalan desde la cofradía.

En febrero de 2026, su voz no será únicamente la del pregonero, sino también la del flamenco, la del caballo y la de un pueblo que camina siempre junto a su Patrona.

La cofradía ha querido agradecer la disposición de José Antonio Rísquez y le ha deseado el mayor de los éxitos en la tarea de anunciar la llegada de la Virgen de Luna, ya coronada, ante la ciudadanía pozoalbense.