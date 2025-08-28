El Infoca trabaja en la extinción de un incendio en Espiel

Efectivos del Infoca han participado en la tarde de este jueves en la extinción de un conato de incendio en el paraje conocido como El Vínculo, en el término municipal de Espiel.

Según han informado desde el propio Infoca, el aviso se ha recibido sobre las 17,48 horas, y, pese a ser zona agrícola, se ha visto necesario acudir por la proximidad de una importante masa forestal.

En la extinción han participado cuatro grupos de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, con dos autobombas, dos aviones de carga en tierra y uno semipesado.

Sobre las 18,35 se ha dado por estabilizado el fuego y han empezado a retirarse los medios aéreos. Se han quedado en el lugar tres grupos de bomberos forestales, con dos vehículos autobomba y el agente de Medio Ambiente para terminar de extinguir las llamas. La extensión de la zona afectada es de algo menos de una hectárea, motivo por el que el Infoca califica el suceso como conato.