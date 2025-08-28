El Concurso de Sevillanas, imagen del cartel de la Feria de Baena

El Ayuntamiento de Baena ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el cartel que anunciará la Feria Real 2025, obra del artista baenense Rafael Jesús Castillo Ortiz, que revalida el premio tras obtener también el primer puesto en la edición del año pasado. El acto, celebrado en la sala de prensa y comisiones del consistorio, estuvo presidido por la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano.

Durante la presentación, la alcaldesa subrayó la importancia de la feria para la ciudad. "La Feria Real es un símbolo de identidad, tradición y encuentro. Queremos que cada edición sea un espacio de convivencia que proyecte lo mejor de Baena, no solo hacia nuestros vecinos, sino también hacia toda la provincia y a quienes nos visitan cada año", destacó.

La regidora señaló que "con 22 obras presentadas, este concurso demuestra el talento y la creatividad de nuestros artistas. Nos sentimos orgullosos de ver cómo la juventud baenense aporta nuevas miradas a nuestra feria y contribuye a engrandecerla, agradeciendo la alta participación y resaltando que el adelanto en la organización del certamen permite a la ciudadanía disfrutar con antelación de la imagen oficial de la feria:

El jurado —integrado por artistas locales y representantes municipales— otorgó el primer premio a la obra de Castillo Ortiz, que será portada de la revista oficial de la feria, mientras que el segundo premio correspondió a David García Delgado, cuya creación ilustrará la contraportada.

En su intervención, Rafael Jesús Castillo explicó que su propuesta de este año es radicalmente distinta a la anterior, tanto en técnica como en inspiración. Frente al cartel digital de 2024, esta vez recurrió a una técnica mixta que combina lápiz de color, acrílico y planos cromáticos sobre papel beige encolado en tabla de poliespán.

La obra plasma un instante del Concurso de Sevillanas, uno de los momentos más representativos de la feria. En ella aparecen dos parejas de bailarines: una formada por una mujer adulta y una niña, que simboliza la transmisión de la experiencia a las nuevas generaciones; y otra pareja más tradicional, un hombre y una mujer, que encarna la fuerza del flamenco en su estado más puro.