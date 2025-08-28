El Ayuntamiento mejora varios caminos rurales en Bujalance y Morente

El Ayuntamiento de Bujalance ha acometido la mejora de varios caminos rurales tanto el núcleo principal de población con en la aldea de Morente.

Según ha informado el Ayuntamiento, las mejoras de estos caminos agrícolas se han realizado con el objetivo de mantener y actualizar la red viaria del municipio. Estos trabajos de mantenimiento anual de la red de caminos y vías pecuarias de Bujalance y Morente se ha llevado a cabo a través del Parque de Maquinaria Sierra Morena Cordobesa.

En estas mejoras, añade la información municipal, también han participado la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. De ese modo, la institución provincial ya ha ejecutado la mejora del firme en el ramal del Pozo del Prado. Por su parte, la Junta de Andalucía ha concluido la mejora del camino-ramal de Los Almendros.

A juicio del equipo de gobierno, "estas actuaciones demuestran el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de las infraestructuras viarias del municipio, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales, con el objetivo de facilitar la movilidad y el acceso de los agricultores y senderistas a diferentes zonas de Bujalance y Morente".