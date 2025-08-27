Presentadas cuatro ofertas para construir el observatorio astronómico de Espiel

El futuro observatorio astronómico de Espiel, el primero de carácter divulgativo que se construirá en la provincia, ha suscitado el interés de cuatro empresas constructoras, que son las que han presentado sus ofertas para ejecutar unas obras largamente reivindicadas por el citado municipio y la Mancomunidad de Sierra Morena, impulsores de esta iniciativa.

Tras baremar las propuestas, la mesa de contratación ha propuesto como adjudicataria a Toledano Edificaciones y Obras Públicas SL, que presentó una oferta de 400.101,45 euros, un 8,6 % menos respecto al precio inicial de licitación.

Ahora, la compañía deberá aportar ahora la documentación necesaria para cerrar el expediente. Si cumple con todos los requisitos, la adjudicación se convertirá en definitiva el próximo 3 de septiembre, cuando la mesa vuelva a reunirse, tal y como informó a este periódico el alcalde de Espiel, Antonio Bejarano. En caso contrario, la obra recaería en alguna de las otras tres empresas participantes.

Fondos europeos

El proyecto del observatorio astronómico está valorado en 530.000 euros, con financiación de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las obras deberán estar concluidas para el próximo verano, de manera que el observatorio pueda abrir sus puertas antes del verano de 2026.

El centro se ubicará a 1,5 kilómetros del núcleo urbano, en un paraje aislado de la contaminación lumínica y protegido por la montaña. Bejarano destacó que se trata de un enclave «idóneo» para instalar telescopios medianos y pequeños que permitirán contemplar fenómenos celestes con gran nitidez.

En su primera fase, el complejo dispondrá de una plataforma circular de observación de 50 metros de diámetro, una sala de exposiciones, aseos y zona de vending. A medio plazo, se sumarán un aparcamiento general, un espacio para autocaravanas y oficinas. Más adelante, el proyecto prevé un sendero peatonal que conectará el pueblo con las instalaciones.

