La Ludoteca de Necesidades Especiales de Lucena abre inscripciones del 1 al 8 de septiembre

El servicio está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 5 y los 35 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%

Usuarios de la ludoteca en las instalaciones de la calle Jaén. / M. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Lucena

El Ayuntamiento de Lucena pone en marcha una nueva edición de la Ludoteca de Necesidades Educativas Especiales (NEE) con la apertura del periodo de matriculación para el curso 2025/26 del 1 al 8 de septiembre a través de la sede electrónica municipal.

Las actividades se iniciarán el próximo 23 de septiembre, con una propuesta centrada en la inclusión y el desarrollo utilizando el juego como herramienta principal para favorecer rutinas, normas, valores sociales y habilidades para la vida diaria. La ludoteca está dirigida a personas con edades comprendidas entre los 5 y los 35 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

