La Ludoteca de Necesidades Especiales de Lucena abre inscripciones del 1 al 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Lucena pone en marcha una nueva edición de la Ludoteca de Necesidades Educativas Especiales (NEE) con la apertura del periodo de matriculación para el curso 2025/26 del 1 al 8 de septiembre a través de la sede electrónica municipal.

Las actividades se iniciarán el próximo 23 de septiembre, con una propuesta centrada en la inclusión y el desarrollo utilizando el juego como herramienta principal para favorecer rutinas, normas, valores sociales y habilidades para la vida diaria. La ludoteca está dirigida a personas con edades comprendidas entre los 5 y los 35 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.