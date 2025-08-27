El Infoca actúa en un incendio forestal entre Montoro y Villa del Río

Efectivos del Infoca han sido movilizados la tarde de este miércoles para actuar en un nuevo incendio forestal en la provincia de Córdoba, esta vez entre Montoro y Villa del Río. Los profesionales han logrado estabilizar el fuego que se ha originado en una zona próxima a la ribera del río Guadalquivir, en menos de una hora, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

Los bomberos forestales han sido activados a las 18.50 horas para sofocar un incendio que se ha originado en terreno agrícola, entre los términos municipales de Montoro y Villa del Río, pero que se ha propagado a vegetación forestal. Hasta el lugar se han desplazado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, que han logrado controlar las llamas con la ayuda de un vehículo autobomba y un helicóptero ligero.

Trabajo por tierra y aire

Los efectivos han dado por estabilizado el fuego a las 19.40 horas, tras casi una hora de labores de extinción por tierra y aire. Los trabajos continúan, centrados en la extinción completa de las llamas. Como ha informado el Infoca en sus redes sociales, el fuego ha tenido lugar en un enclave próximo al río Guadalquivir.