La hija del fallecido en Almedinilla: "Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así"

Almedinilla y toda la provincia sigue conmocionada con el asesinato Antonio Rodríguez Jurado, el dueño del bar Oasis a menos de un hombre que "siempre fue cliente" y "amigo de toda la vida". No hay explicación para lo sucedido. Así lo ha lamentado este miércoles una de sus hijas, Cristina Rodríguez, en declaraciones a un programa de Telecinco. El presunto autor de los hechos entró en el establecimiento y, sin pensarlo, disparó en dos ocasiones con una escopeta hasta acabar con la vida del hostelero. Ya ha sido detenido por la Guardia Civil.

En un testimonio desgarrador, Cristina ha relatado que es incapaz de encontrar sentido a lo sucedido ya que el detenido por el asesinato y su padre "eran amigos de toda la vida". "Llevábamos con el bar abierto casi 40 años y siempre fue cliente. Nunca podríamos haber imaginado que haría algo así", ha confesado la joven ante las cámaras de televisión.

Según ha detallado Cristina, cuando Jesús, el presunto autor de los hechos entró armado al establecimiento el propio Antonio llegó a creer que se trataba de una broma. Según cuenta Cristina le dijo: "Jesús, ¿qué pasa? ¿Esto qué es, una broma?". Pero no le dio tiempo a decir nada más: "disparó dos veces", ha asegurado la joven con dolor.

Cristina Rodríguez ha añadido que el presunto autor de los hechos era cazador y poseía armas de forma legal, aunque ha matizado que "llevaba tiempo sin frecuentar bares por problemas de nervios". "La última vez que lo vimos fue hace una semana. Vino a sacar tabaco y dijo que no bebía porque estaba medicándose", ha apuntado Cristina.

Las banderas de la fachada del Ayuntamiento de Almedinilla ya ondean a media asta. / R.C.C.

Antonio se encontraba solo en el bar antes del cierre

Sobre el momento en el que se produjo el asesinato, Cristina Rodríguez ha explicado que su padre apuraba el cierre del bar con dos clientes mientras la mujer del fallecido se encontraba ya en su casa, ubicada justo encima del negocio. Estos dos clientes fueron testigos de lo sucedido.

Cristina ha definido a su padre como "un hombre generoso" y "querido en el pueblo". En palabras de su hija, Antonio era "una persona supercarismática" y que "siempre ayudaba a todo el mundo, incluso económicamente".

El Ayuntamiento de Almedinilla ha decretado tres días de luto oficial por este trágico suceso. Desde hoy, las banderas ondean a media asta por la muerte de Antonio.