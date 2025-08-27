Las fiestas patronales de Cabra prevén un centenar de propuestas

La delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, Rosi Lama, ha dado a conocer la programación que el Ayuntamiento ha organizado para la Real Feria y Fiestas en honor a la Virgen de la Sierra, que se celebrarán del 3 al 8 de septiembre y que cuenta con un centenar de propuestas diseñadas por el Consistorio y multitud de colectivos, hermandades y asociaciones.

El programa recoge las actividades previstas desde este viernes, 29 de agosto, y hasta finales del mes de septiembre, «con propuestas de carácter cultural, deportivo, lúdico y también religioso, incluyendo todos los actos previstos en torno a nuestra patrona por parte de la Real Archicofradía», ha señalado Lama.

Tras las actividades de preferia, los actos oficiales comenzarán el 3 de septiembre en el parque Alcántara Romero con la proclamación de la corte de honor encabezada por la reina y el rey de las Fiestas, M. Ángeles Ruiz y Salvador Martín, así como por el pregón, que estará pronunciado por Antonio David Herrador.

Una jornada que servirá de antesala a uno de los días grandes de la ciudad, como es el día 4 de septiembre «cuando los egabrenses recibimos a nuestra patrona» en la tradicional Bajá.

Casetas de feria

En el plano festivo, el Real de la Feria contará con seis casetas particulares, además de la caseta de la juventud, una caseta infantil o ludoteca y lla Caseta Municipal, que volverá a contar con el escenario central de la feria, desde donde se ofrecerá un sonido unificado para todas las casetas -excepto para la de la juventud- .

Por otro lado, continúa consolidándose la feria del mediodía en la calle Cervantes, en esta ocasión con tres establecimientos. Al igual que en años anteriores, el tráfico quedará cortado en la calle Alcalá Galiano a partir de las 14.00 horas y restablecido a las 20.00 horas tras el desmontaje de las barras y la limpieza de la calle.

Otros aspectos significativos de la próxima Feria serán la restricción de la música en la zona de atracciones de 20.00 a 22.00 horas para las personas con sensibilidad al ruido los días 3 (Día del Niño) y 6 de septiembre, el horario de botellón autorizado en los aparcamientos del Centro ADIE hasta las 3.00 horas, así como el refuerzo de la seguridad en la Batalla de Flores del día cinco que, tal y como ya sucedió el pasado año, «volverá a contar con zonas valladas y controles policiales esperando que dé los resultados tan positivos como los que estamos consiguiendo en los dos últimos años», ha indicado Lama.

El Ayuntamiento organiza un año más el acto de homenaje al Egabrense Ausente el día 5, y el día 6 el Día de la Mujer, así como una completa programación diseñada por la Delegación de Juventud.