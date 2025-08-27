El Ayuntamiento de Montilla impulsa su nuevo Plan de Rehabilitación Viviendas

El Ayuntamiento de Montilla presentó este miércoles el nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas, una iniciativa dotada con 80.000 euros que pretende dar respuesta a las necesidades de conservación, accesibilidad y mejora del parque edificatorio de la localidad.

El alcalde, Rafael Llamas, junto a la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicaron los detalles de este programa, concebido para ofrecer soluciones a una demanda cada vez más creciente.

El primer edil subrayó la «importancia social» de este plan, que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos que conforman la Corporación, e insistió en que «la vivienda es un tema prioritario para el equipo de gobierno».

Un "derecho básico"

«Estamos en un momento clave: la vivienda es un derecho básico y, desde el Ayuntamiento de Montilla, queremos ser parte de la solución», señaló Rafael Llamas, quien subrayó que «con este programa aportamos recursos para mejorar la vida de nuestros vecinos, en su propia casa, impulsando la habitabilidad y, en muchos casos, la accesibilidad».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, desgranó las cuatro líneas de actuación que conforman el nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas. La primera, con una dotación de 30.000 euros, se dirigirá a comunidades de propietarios que ya dispongan de subvenciones, pero cuyas derramas sean inasumibles para algunos vecinos.

Una segunda línea, con 10.000 euros, cubrirá los gastos de informes técnicos previos. La tercera, también dotada con 30.000 euros, se centrará en obras de rehabilitación y accesibilidad de mayor envergadura. Finalmente, se mantiene la línea gestionada desde el Área de Servicios Sociales, dotada con 10.000 euros, dirigida a familias con ingresos reducidos.