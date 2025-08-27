El Ayuntamiento de Almedinilla decreta tres días de luto por la muerte a tiros de un vecino

El alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del empresario Antonio Rodríguez Jurado, que ha muerto en la madrugada del miércoles tras recibir dos disparos de otro vecino. Desde hoy miércoles y hasta el próximo sábado, las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta y se han suspendido todos los actos festivos previstos.

El edicto municipal señala que "visto el trágico fallecimiento de nuestro vecino Antonio Rodríguez Jurado, acaecido en la madrugada del día de hoy, 27 de agosto de 2025, y considerando el hondo pesar y la conmoción que este hecho ha causado entre la ciudadanía de nuestro pueblo", ha resuelto declarar "luto oficial en el municipio de Almedinilla durante tres días, desde las 9.00 horas del día 27 de agosto de 2025 hasta las 9.00 horas del día 30 de agosto de 2025".

En la misma resolución de la Alcaldía se señala que "durante dicho periodo, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, en señal de duelo" y "quedan suspendidos todos los actos festivos durante el tiempo que perdure el luto oficial".

Completa la notificación municipal la "condolencia y solidaridad de este Ayuntamiento y de toda la vecindad de Almedinilla a la familia de la víctima".