Restaurada la puerta principal de la iglesia de San Sebastián de Palma del Río

La carpintería de Luis Corredera y el taller de Rafael Bolancé han sido los encargados de realizar los trabajos

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La puerta principal de la iglesia del Hospital de San Sebastián de Palma del Río ha sido recolocada tras su restauración. La carpintería de Luis Corredera y el taller de Rafael Bolancé han sido los encargados de realizar la restauración de esta pieza que ha incluido nuevos tableros, nuevos bajos del portón y nuevos postigos. El arreglo se efectuó con minuciosidad limpiando los clavos con embellecedores florales que decoran esta pieza. La puerta se retiró con una grúa y volvió a su lugar con el esfuerzo de toda una cuadrilla el pasado 21 de agosto. Como curiosidad, uno de los clavos tiene el impacto de una bala que atravesó el metal decorativo.

