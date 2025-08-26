Obras
Restaurada la puerta principal de la iglesia de San Sebastián de Palma del Río
La carpintería de Luis Corredera y el taller de Rafael Bolancé han sido los encargados de realizar los trabajos
La puerta principal de la iglesia del Hospital de San Sebastián de Palma del Río ha sido recolocada tras su restauración. La carpintería de Luis Corredera y el taller de Rafael Bolancé han sido los encargados de realizar la restauración de esta pieza que ha incluido nuevos tableros, nuevos bajos del portón y nuevos postigos. El arreglo se efectuó con minuciosidad limpiando los clavos con embellecedores florales que decoran esta pieza. La puerta se retiró con una grúa y volvió a su lugar con el esfuerzo de toda una cuadrilla el pasado 21 de agosto. Como curiosidad, uno de los clavos tiene el impacto de una bala que atravesó el metal decorativo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena
- Investigan el hallazgo de una avioneta abandonada con matrícula estadounidense en Fuente Obejuna
- Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena