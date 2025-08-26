Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico ha resultado herido este martes en un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 22 de la carretera A-431 en Almodóvar del Río.

Los hechos se han producido sobre las 9.40 horas, cuando varios vehículos circulaban en el tramo ocurrido entre Posadas y Almodóvar, por la citada vía en dirección a Córdoba, cuando el agente inició un adelantamiento de los citados turismos, momento en el uno de los automóviles que circulaban delante inició otro adelantamiento, provocando que el guardia tuviera que frenar y al intentar evitar la colisión derrapara y se saliera de la carretera.

El compañero del agente accidentado, junto al guardia herido. / R.V.

Tras el suceso, el guardia, que estaba consciente, se lamentaba de algunos golpes en el cuerpo. Inmediatamente, la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar al conductor del citado automóvil, un coche de color gris, que continuó su marcha.

Tras el accidente, otros agentes de la Guardia Civil que pasaban por el lugar y el compañero de patrulla, solicitaron la asistencia de una ambulancia, para trasladar al herido.