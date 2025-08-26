Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto

Un hombre ha fallecido este martes tras sufrir un infarto mientras circulaba por la carretera conocida como El Sotillo, la que une Córdoba con Almodóvar del Río por la margen izquierda del Guadalquivir.

Según han explicado a este periódico fuentes de la familia, los hechos se han producido sobre las 13,40 horas, cuando el hombre, natural de Posadas, regresaba desde Córdoba a Almodóvar, localidad en la que reside, con su esposa y en un momento dado se sintió indispuesto para posteriormente salirse el vehículo de la carretera.

Las mismas fuentes han señalado que se han personado en el lugar de los hechos efectivos de la Guardia Civil, así como sanitarios que han confirmado el fallecimiento y que la causa ha podido deberse a un infarto de miocardio. Sobre las 16,30, la autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia en la mañana del martes.

El fallecido era una persona muy conocida en las localidades de la Vega por su dilatada trayectoria empresarial.