La Diputación de Córdoba lanza ayudas para el impulso y la consolidación de proyectos en el sector de la moda

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha CordobaDmoda, una nueva convocatoria de ayudas que persigue el impulso y la consolidación de proyectos empresariales relacionados con este sector en nuestra provincia y que hayan iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero de 2022.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que “esta nueva línea de ayudas nace con el propósito de apoyar actuaciones que faciliten la mejora de la competitividad y expansión comercial de las empresas y personas autónomas que desarrollen actividades relacionadas con el diseño y confección de moda final, artesanía, complementos y productos destinados a la indumentaria”.

Al respecto, Romero ha ahondado en “el protagonismo que tiene este sector en Córdoba, ya que aporta marcas y diseñadores de reconocido prestigio a nivel nacional y que, además, genera empleo en el territorio, sobre todo femenino”. Asimismo, ha añadido que “Andalucía es una de las comunidades de referencia, destacando en términos de empleo y número de empresas”.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero. / CORDOBA

El presupuesto total que se destina a esta convocatoria es de 200.000 euros, y la cuantía de las subvenciones por beneficiario será de 3.000 euros como máximo. En cuanto a los requisitos para poder acceder a las mismas, se deberá estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, estar inscrito en el censo de lAE, estar legalmente constituidas al 1 de enero de 2022 de manera continuada hasta la fecha de solicitud, estar al corriente de las obligaciones tributarias y ejercer la actividad en cualquiera de los municipios de la provincia con población inferior a los 50.000 habitantes.

Los criterios de evaluación a la hora de otorgar las ayudas tendrán en cuenta el número de habitantes del municipio donde se desarrolle la actividad; el número de trabajadores fijos en plantilla, la participación en eventos, ferias o cualquier acción de promoción y la participación de la empresa en la cofinanciación de los gastos.