Empresas
La Diputación de Córdoba lanza ayudas para el impulso y la consolidación de proyectos en el sector de la moda
Contará con un presupuesto de 200.000 euros y podrán beneficiarse de la misma las empresas que hayan iniciado su actividad antes de 2022
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha CordobaDmoda, una nueva convocatoria de ayudas que persigue el impulso y la consolidación de proyectos empresariales relacionados con este sector en nuestra provincia y que hayan iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero de 2022.
El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que “esta nueva línea de ayudas nace con el propósito de apoyar actuaciones que faciliten la mejora de la competitividad y expansión comercial de las empresas y personas autónomas que desarrollen actividades relacionadas con el diseño y confección de moda final, artesanía, complementos y productos destinados a la indumentaria”.
Al respecto, Romero ha ahondado en “el protagonismo que tiene este sector en Córdoba, ya que aporta marcas y diseñadores de reconocido prestigio a nivel nacional y que, además, genera empleo en el territorio, sobre todo femenino”. Asimismo, ha añadido que “Andalucía es una de las comunidades de referencia, destacando en términos de empleo y número de empresas”.
El presupuesto total que se destina a esta convocatoria es de 200.000 euros, y la cuantía de las subvenciones por beneficiario será de 3.000 euros como máximo. En cuanto a los requisitos para poder acceder a las mismas, se deberá estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, estar inscrito en el censo de lAE, estar legalmente constituidas al 1 de enero de 2022 de manera continuada hasta la fecha de solicitud, estar al corriente de las obligaciones tributarias y ejercer la actividad en cualquiera de los municipios de la provincia con población inferior a los 50.000 habitantes.
Los criterios de evaluación a la hora de otorgar las ayudas tendrán en cuenta el número de habitantes del municipio donde se desarrolle la actividad; el número de trabajadores fijos en plantilla, la participación en eventos, ferias o cualquier acción de promoción y la participación de la empresa en la cofinanciación de los gastos.
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena
- La Feria del Valle de Lucena afianza su modelo y sigue reforzando la última jornada