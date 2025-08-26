Empresas

La Diputación de Córdoba lanza ayudas para el impulso y la consolidación de proyectos en el sector de la moda

Contará con un presupuesto de 200.000 euros y podrán beneficiarse de la misma las empresas que hayan iniciado su actividad antes de 2022

Confección de una prenda en un taller de costura de Córdoba.

Confección de una prenda en un taller de costura de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), pone en marcha CordobaDmoda, una nueva convocatoria de ayudas que persigue el impulso y la consolidación de proyectos empresariales relacionados con este sector en nuestra provincia y que hayan iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero de 2022.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que “esta nueva línea de ayudas nace con el propósito de apoyar actuaciones que faciliten la mejora de la competitividad y expansión comercial de las empresas y personas autónomas que desarrollen actividades relacionadas con el diseño y confección de moda final, artesanía, complementos y productos destinados a la indumentaria”.

Al respecto, Romero ha ahondado en “el protagonismo que tiene este sector en Córdoba, ya que aporta marcas y diseñadores de reconocido prestigio a nivel nacional y que, además, genera empleo en el territorio, sobre todo femenino”. Asimismo, ha añadido que “Andalucía es una de las comunidades de referencia, destacando en términos de empleo y número de empresas”.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero. / CORDOBA

El presupuesto total que se destina a esta convocatoria es de 200.000 euros, y la cuantía de las subvenciones por beneficiario será de 3.000 euros como máximo. En cuanto a los requisitos para poder acceder a las mismas, se deberá estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, estar inscrito en el censo de lAE, estar legalmente constituidas al 1 de enero de 2022 de manera continuada hasta la fecha de solicitud, estar al corriente de las obligaciones tributarias y ejercer la actividad en cualquiera de los municipios de la provincia con población inferior a los 50.000 habitantes.

Los criterios de evaluación a la hora de otorgar las ayudas tendrán en cuenta el número de habitantes del municipio donde se desarrolle la actividad; el número de trabajadores fijos en plantilla, la participación en eventos, ferias o cualquier acción de promoción y la participación de la empresa en la cofinanciación de los gastos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents