Sucesos
Detenido en La Rambla por prender fuego a unos aseos portátiles con un trabajador en su interior
El presunto autor de los hechos echó gasolina a los baños donde se encontraba un hombre con el que había discutido previamente
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de La Rambla, ha detenido a un vecino de la localidad, de 34 años de edad, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños, valorados en más de 20.000 euros.
El detenido presuntamente roció con gasolina un semirremolque que contenía los aseos portátiles instalados por el Ayuntamiento de La Rambla en el recinto ferial, provocando un incendio. En el interior se encontraba un trabajador de la empresa contratada para la custodia de las instalaciones.
Gracias a la rápida intervención de los agentes, que lograron sofocar el fuego utilizando extintores y posteriormente con la ayuda de los Bomberos, se evitó una tragedia mayor. Los agentes consiguieron que el trabajador, que se encontraba en el interior del semirremolque sin percatarse del suceso y tras golpear insistentemente la persiana metálica de acceso, pudiera abandonar la instalación.
En la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, se pudo observar restos de una garrafa que desprendía olor a gasolina.
Tras una minuciosa investigación por parte de los agentes, se pudieron obtener indicios de la presunta implicación en los mismos, de un vecino de la localidad, el cual había tenido una discusión previa con el trabajador que custodiaba los aseos.
Una vez identificado el supuesto autor de los hechos, la investigación ha podido determinar que la noche del 10 de agosto, el detenido tuvo un altercado de orden público con el trabajador que controlaba el acceso a los aseos y que la siguiente noche del día 11, el detenido fue expulsado nuevamente de los aseos por el mismo trabajador. Horas más tarde, el detenido se dirigió a una gasolinera de la localidad con una garrafa, la cual llenó de gasolina y roció su contenido en el semirremolque prendiendo fuego, sabiendo que el operario se ubicaba en su interior.
Tras realizar por parte de la empresa propietaria del semirremolque un peritaje de los daños ocasionados, estos ascienden a 20.000 euros.
Por todo ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños.
Detenido y diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial, acordando dicha Autoridad el ingreso en prisión del detenido.
