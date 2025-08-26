El Ayuntamiento de Montilla y Ademo firman un convenio para apoyar el comercio local

El Ayuntamiento de Montilla ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios y Autónomos de Montilla (Ademo), por importe total de 51.000 euros, con el objetivo de «relanzar» el tejido comercial y empresarial de la localidad, reforzando especialmente el papel del comercio de cercanía y de las pequeñas empresas.

De los 51.000 euros contemplados en el acuerdo, 30.000 se destinarán a financiar la campaña de bonos de comercio, una de las herramientas mejor valoradas en los últimos años por comerciantes y clientes. «Esta medida busca incentivar las compras en establecimientos de la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía descuentos que contribuyan a fidelizar el consumo local y a mantener el pulso económico de la zona», ha explicado el alcalde de la localidad, Rafael Llamas.

Por otro lado, los 21.000 euros restantes que contempla el convenio irán dirigidos a actividades de promoción empresarial, entre las que se incluyen la celebración de una nueva edición de la feria Montilla Experience y la tradicional Cata de Vinos.

Rafael Llamas ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas y el papel que las empresas y comercios asociados a Ademo desempeñan en la vida cotidiana del municipio. «Este convenio representa un paso más en la apuesta decidida del Ayuntamiento por el comercio de cercanía y el desarrollo económico local», ha afirmado el primer edil, quien destacó el «impacto directo» que la campaña de bonos de comercio ha tenido en otras ocasiones, y el que se espera que vuelva a tener en los próximos meses. «Los bonos de comercio no solo impulsan las ventas, sino que acercan a la ciudadanía a nuestros comercios de proximidad, que son clave para mantener la vitalidad de Montilla», apuntó el regidor.

Por su parte, el presidente de Ademo, José Márquez, ha agradecido al Ayuntamiento de Montilla «su implicación y su respaldo continuo» y puso el foco en la importancia de seguir apostando por proyectos como Montilla Experience, cuya segunda edición se celebrará el próximo mes de noviembre con algunas novedades en su programación.