Sevi Tinieblas y su podcast solidario

El peso de la palabra es el podcast de Sevi Tinieblas que ha revolucionado las redes y que se puede ver en Youtube. En apariencia es un espacio de entrevistas donde Sevi invita a gente que «tiene algo que aportar», según el propio podcaster, pero este proyecto esconde un objetivo mucho mayor: recaudar dinero para la fundación Aladina, una oenegé que se dedica a trabajar «para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar», según leemos en la web de la fundación. Este podcast se realiza desde Palma del Río y aunque todavía no tiene muchos episodios, pretende convertirse en un espacio por donde pasen personas relevantes tanto de Palma como de fuera.

El verdadero nombre de Sevi es José María Martínez Rodrigo, aunque «nadie» le llama así, ni siquiera sus padres, que se refieren a él como «el niño». «Sevi viene de sevillano, porque yo nací en Tocina, que es un pueblo de Sevilla y mis amigos comenzaron a llamarme así», comenta. Es panadero en la panadería Corredera de Palma y prácticamente vive de noche, porque su trabajo empieza a las 10 de la noche y termina alrededor de las 6 de la mañana. A pesar de este horario de trabajo, Sevi tiene tiempo para otras pasiones, como el mundo audiovisual y la música.

En la música «empecé en 2002 o 2003, tendría yo unos 17 años. Comencé en la adolescencia y hasta hoy, que tengo 40» explica Sevi. La música ha sido una de sus grandes pasiones. Ha compuesto letras y ha puesto música a muchas de ellas e incluso ha editado sus propios videoclips, porque «me encanta el mundo audiovisual». Precisamente a la música le debe su nombre artístico: Sevi Tinieblas. Su amigos decían que cuando cantaba se transformaba y que «entraba en tinieblas», de ahí ese apodo.

Precisamente por la pasión que despierta en Sevi el mundo audiovisual decide crear el podcast El peso de la palabra, un espacio de entrevistas por donde ya han pasado Manuel El Charito, Kako M o Darío Jiménez y que pretende ser una charla distendida «con un café, una cerveza y una buena carcajada de fondo». Con esta carta de presentación Sevi se pone a grabar su podcast con varias cámaras y teléfonos, en un espacio donde hay una mesa, dos sillas y poco más. La charla se vuelve cada vez más interesante y el espectador descubre muchos aspectos de la vida del entrevistado de los que nunca ha hablado o muy poco. Vemos cómo Manuel El Charito cuenta, por ejemplo, cómo le hicieron bullying de pequeño por ser gay o cómo admira tanto a la mal llamada Juana la loca. Conocemos el lado más humilde y humano de Darío Jiménez cuando confiesa que perdió su casa.

El podcaster, más allá de tener una conversación y una preparación de varias horas en cada vídeo, deja claro que su principal objetivo es colaborar recaudando fondos para la Fundación Aladina. Sevi ya había colaborado con ellos donando lo que recaudaba en sus directos de Twitch, pero la recaudación ha sido muy lenta, por lo que ha escogido una nueva vía para generar ingresos y donarlos a esta organización que apoya a los niños con cáncer y sus familias. Utiliza PayPal como intermediario para que el dinero ni siquiera pase por su cuenta personal y considera «fundamental» que todo lo recaudado termine en esta organización porque no tendría sentido sin este fin benéfico.

El podcast ha contado con palmeños conocidos, aunque pretende también tener invitados más allá de Palma, a medida que su canal alcance más seguidores.