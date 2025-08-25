Luz verde a la reforma de los terrenos de Industrias Navarro en Aguilar

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar, en sesión extraordinaria, ha resuelto favorablemente dos puntos importantes para el presente y futuro de la localidad. En primer lugar, se ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito mediante crédito extraordinario, por el que se incorporan al presupuesto municipal 249.000 euros provenientes de la PIE, que es un mecanismo financiero mediante el cual el Gobierno central transfiere recursos económicos a los municipios, provincias e islas.

Desde la alcaldía se ha informado que dicha cantidad se destinará íntegramente para financiar un plan de asfaltado con el que se actuará en varias zonas del pueblo. El punto ha sido aprobado por unanimidad. Estos ingresos extraordinarios van a permitir al ayuntamiento destinar recursos sin generar ningún tipo de deuda, concluían desde el ayuntamiento.

Por otra parte, se ha aprobado definitivamente el plan de reforma interior, correspondiente a la UE AM-2, de desarrollo del plan general de ordenación urbanística de Aguilar, promovido por Alimentación Peninsular SA.

De esta manera ha dado luz verde a dicho proyecto que permitirá transformar los terrenos ocupados en su día por la histórica fábrica de Industrias Navarro para que Alimentación Peninsular, S.A (Alipensa) pueda implementarse en dichos terrenos. Un expediente muy extenso, que tuvo su inicio por el año 2017, y que se ha encontrado con una serie de problemas, de ahí su ralentización. Con esta aprobación, se desbloquea un proyecto de gran relevancia para el desarrollo urbano y económico del municipio.

El plan contempla la reordenación integral del espacio, con el objetivo de recuperar un área industrial en desuso y dotarla de nuevos usos que se integren en el entorno urbano. Se trata de un enclave estratégico que, durante décadas, albergó la actividad de la Industrias Navarro y que ahora se prepara para convertirse en un polo de dinamización.

Desde la alcaldía se ha destacado que la aprobación definitiva supone «un paso decisivo» para modernizar esta zona de la ciudad y generar nuevas oportunidades en términos de actividad empresarial, empleo y servicios. Un proyecto muy importante tanto para el presente como para el futuro, ya que generará empleo de buena calidad, generará riqueza y consolida al municipio como un lugar atractivo para la inversión empresarial. Se trata pues, del respaldo institucional a un proyecto que busca combinar la implantación de actividades logísticas y de distribución alimentaria con la creación de espacios compatibles con el tejido urbano, garantizando una integración ordenada con el resto de la zona.