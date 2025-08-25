Licitado en 5,5 millones el refuerzo de la limpieza viaria de Lucena

El Ayuntamiento de Lucena ha licitado un servicio complementario de limpieza viaria que se desempeñará de forma privada y reforzará el servicio municipal. El presupuesto de salida de la licitación es de 5,5 millones de euros para un plazo de cuatro años, según indicó el alcalde en funciones, Francis Aguilar.

«El servicio de limpieza viaria es uno de los más valorados por la ciudadanía y, al mismo tiempo, uno de los que más exigencia requiere debido al crecimiento urbano, la extensión del término municipal y el uso intensivo de los espacios públicos», aseguró el edil.

La publicación de esta contratación supone en la práctica la implantación en Lucena de un servicio mixto de limpieza viaria al compatibilizar el trabajo del personal municipal de la Concejalía de Servicios Operativos en determinadas zonas de Lucena con el funcionamiento de la empresa adjudicataria en el resto de las áreas urbanas. «Somos conscientes de que las necesidades actuales de limpieza viaria superan la capacidad de los medios propios de Servicios Operativos, por eso ponemos en marcha esta contratación, que no elimina el servicio público municipal, sino que viene a reforzarlo y complementarlo para que el nivel de limpieza sea homogéneo y equilibrado por todos los barrios de Lucena», dijo Aguilar.

Mínimo 25 trabajadores

Los pliegos de contratación fijan en 25 el número de trabajadores que se incorporarán por la empresa que asuma el servicio, entre oficiales de turno, operarios, oficial mecánico y encargado, estableciendo como medios técnicos adscritos al contrato tres barredoras de diferente capacidad, una fregadora, un camión de baldeo, un vehículo con equipo de alta presión, un camión con portacontenedores y una furgoneta industrial, además de una amplia lista de maquinaria y utensilios propios del servicio de limpieza viaria.

Desde el Ayuntamiento lucentino se confía en que el nuevo servicio pueda entrar en funcionamiento para finales del presente año. «Será el momento – subrayó Francis Aguilar— de empezar a ver en acción un modelo de limpieza más flexible, que permite atender picos de trabajos y que garantiza un nivel adecuado en ese objetivo compartido que tenemos todos de disfrutar de una Lucena más limpia y mejor cuidada».