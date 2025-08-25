Un joven montillano participa en un programa sobre justicia climática

El joven montillano Pablo Portero ha formado parte de un programa formativo internacional sobre justicia climática que se ha celebrado en Grecia, en torno al centro monástico de Meteora, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Una experiencia de seis días que ha fomentado el debate, el aprendizaje colectivo y la convivencia multicultural entre estudiantes de cuatro países. La iniciativa, financiada por la Unión Europea (UE), ha reunido a jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de España, Grecia, Italia y Rumanía con el propósito de reflexionar sobre uno de los desafíos más urgentes del presente: la defensa del medio ambiente desde una perspectiva de equidad global.

Nacido el 6 de febrero de 2007, Pablo Portero acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el IES Inca Garcilaso y se prepara para comenzar el próximo mes de septiembre el Grado de Derecho en la Universidad de Granada.

Comprometido desde muy joven con causas sociales y miembro de la Asociación Juvenil Remonta, Pablo Portero ha sido uno de los cuatro representantes españoles seleccionados para formar parte de este encuentro formativo, organizado por la entidad Sisera Greece y gestionado en España por la asociación Mediterránea.

El programa ha combinado sesiones teóricas, dinámicas grupales y actividades prácticas centradas en cuestiones como el greenwashing -esa estrategia que utilizan algunas empresas para parecer más sostenibles- o las políticas medioambientales que impulsan los estados y las grandes corporaciones. Más allá de los conceptos, el enfoque del curso invitó a los participantes a cuestionar, contrastar y construir nuevas formas de pensar el compromiso medioambiental desde una mirada crítica y compartida.

Pablo Portero destacó la riqueza de los intercambios. «Las barreras lingüísticas se rompieron desde el primer momento y lo que empezó siendo un grupo internacional acabó convirtiéndose en una pequeña familia», afirma.