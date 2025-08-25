Sucesos
Investigan el hallazgo de una avioneta en Fuente Obejuna
Por el momento no han encontrado a nadie relacionado con la aeronave, que tiene matrícula estadounidense
EFE
Córdoba
El equipo Pegaso de la Guardia Civil está investigando el hallazgo de una avioneta en las inmediaciones del aeródromo de Fuente Obejuna (Córdoba), que al parecer había realizado un aterrizaje de emergencia.
Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que miembros del Equipo Pegaso, que es el encargado en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional, están estudiando el motivo de que se encuentre allí la avioneta así como el vuelo que realizaba antes del aterrizaje.
Por el momento no han encontrado a nadie relacionado con la aeronave, que tiene matrícula estadounidense, y están investigando su titularidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- El Infoca sigue sin extinguir el fuego de Villanueva del Rey, que arde bajo tierra y amenaza con reactivarse
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- La Junta confirma la muerte por golpe de calor de un vecino de La Rambla, la cuarta en Córdoba de este verano
- La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena