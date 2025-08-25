Sucesos

Investigan el hallazgo de una avioneta en Fuente Obejuna

Por el momento no han encontrado a nadie relacionado con la aeronave, que tiene matrícula estadounidense

Imagen del aeródromo de Fuente Obejuna.

Imagen del aeródromo de Fuente Obejuna.

EFE

Córdoba

El equipo Pegaso de la Guardia Civil está investigando el hallazgo de una avioneta en las inmediaciones del aeródromo de Fuente Obejuna (Córdoba), que al parecer había realizado un aterrizaje de emergencia.

Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que miembros del Equipo Pegaso, que es el encargado en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional, están estudiando el motivo de que se encuentre allí la avioneta así como el vuelo que realizaba antes del aterrizaje.

Por el momento no han encontrado a nadie relacionado con la aeronave, que tiene matrícula estadounidense, y están investigando su titularidad.

