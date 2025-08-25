La Feria del Valle de Lucena afianza su modelo y sigue reforzando la última jornada

La Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena afianza su emplazamiento en torno a la mitad de septiembre. Un acuerdo plenario de 2014 vincula esta celebración veraniega con el segundo fin de semana completo del noveno mes del año. Y, a pesar de la petición conjunta de feriantes y caseteros, la dilación de la jornada festiva al lunes siguiente a la clausura queda pospuesta, como mínimo, hasta 2027.

La segunda edición de esta feria, gestionada por el equipo de gobierno popular, entre el 11 y el 14 de septiembre, refuerza la implantación de atractivos en la última jornada, coincidente con el domingo. Al diseño de actividades en coordinación con la Asociación Lucentina de Baile Ulubai, en la caseta municipal, el Ayuntamiento añade, con el objetivo de atraer a un público heterogéneo, conciertos reducidos de grupos locales. La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, califica de «muy interesante» esta agrupación de diferentes reclamos en el día final.

A petición de caseteros y feriantes, «para que las familias enteras bajen a comer» al nuevo recinto ferial, entre otras actividades, el Consistorio ha anunciado diferentes sesiones de un Cantajuegos original. El presupuesto administrado por el área de Fiestas supera levemente los 130.000 euros asignados en el ejercicio 2024.

Concluido el proceso de licitación para la explotación de diez parcelas destinadas a casetas, y tras el registro de nueve ofertas, el Ayuntamiento resolvía, el pasado 17 de julio, la adjudicación de seis superficies, dos de ellas con una dimensión de 750 metros cuadrados y un coste, estipulado como canon, de 1.000 euros; y otras cuatro, de 375 metros cuadrados de extensión, y cuyo importe asciende a 500 euros. En este procedimiento, mediante puja económica, la principal novedad ha residido en la validez de otorgamiento para las ferias de los años 2025 y 2026. Una comunicación posterior ha concedido una séptima parcela por adjudicación directa.

Un año más continúan operativas las casetas de construcción fija en el antiguo recinto ferial. A priori, funcionarán las instalaciones de la Hermandad del Rocío, Peña Taurina, Izquierda Unida y Círculo Lucentino. Las iniciativas de contenido social incluyen la reedición de la proporción de tiques gratuitos al colectivo de mayores desde la Churrería Virgen de Araceli. El Ayuntamiento modifica la ubicación de la estancia para la lactancia, aproximándola al núcleo de la feria, y fortalece otras medidas, desde el punto violeta, en la prevención y atención de agresiones sexistas.

En el apartado de conciertos, en la noche del día 10 (velada inaugural) subirá al escenario de la caseta municipal Henry Méndez, en una jornada que abarca el Día del Niño y el encendido del alumbrado.

Otro de los reclamos principales se focaliza en Medina Azahara, previsto para el jueves 11. El repertorio de conciertos enumera a Vinilo 8.0, DJ Mai, Manuel Cortés, Rockabanda, los «Toreros con Chanclas», con Pablo Carbonell y Pepe Begines, Chocolate, DJ Nacho Espinosa y el Cenachero.

