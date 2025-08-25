Encinas Reales se prepara para la celebración de su 'Noche Encandilada' por decimoquinto año  

El municipio de Encinas Reales ultima los preparativos para acoger a cientos de personas en la celebración de la XV edición de la 'Noche Encandilada', un evento ya consolidado como "una de las citas culturales más mágicas y esperadas del verano en la provincia de Córdoba". Así lo indica el Consistorio encinarrealeño en un comunicado, en el que informa de que la actividad principal se desarrollará el próximo sábado 30 de agosto.

El alcalde de la localidad, Gabriel Prieto, aseguró que están preparándose para ofrecer una gran cita como cada año. “Les va a encantar con esa magia que nos dan las velas”. Y añade que "no son las mismas calles, vamos cambiando. Puedes elegir acompañar al pasacalles o quedarte en el centro y disfrutar de un concierto de una forma más relajada”.

Este evento también supone una buena oportunidad para la hostelería y restauración del municipio, tal y como explicó Prieto. “Nuestros hosteleros tienen sus bares llenos, es su noche de plenitud”. Por otra parte, a través del servicio de barra que se ofrece en el Teatro al aire libre se ayuda a las distintas hermandades y cofradías de Encinas Reales. Este año las designadas han sido la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y la Hermandad de San Juan.

Programación del 30 de agosto

La noche más grande del verano de Encinas Reales iluminará sus calles con velas, espectáculos de fuego, música en vivo y animación para todas las edades en distintos puntos del municipio:

C/ Cruz

21:30 h – Animación infantil y talleres de pintura de neón y glitter.

C/ Pozo Dulce

22:00 h – Bienvenida y presentación oficial.

22:15 h – Apagado simbólico del alumbrado eléctrico.

22:30 h – Espectáculo de fuegopor parte de “Singular Show”.

22:45 h – Pasacalles con batucada “Arte Samba” y espectáculo de danza africana.

El recorrido del pasacalles será el siguiente: salida en calle Cruz, Pozo Dulce, Real, Parque de la Iglesia, Iglesia, Eras y Ermita de El Calvario. Este, como cada año, estará plagado de exhibiciones en los lugares más emblemáticos del pueblo, como el Parque de la Iglesia y la calzada de la Ermita de El Calvario.

Parque de la Iglesia

23:15 h – Espectáculo de fuego a cargo de “Singular Show”.

23:30 h – Continuación del pasacalles con “Arte Samba” y espectáculo de danza africana.

Ermita de El Calvario

00:00 h – Gran espectáculo de fuego y despedida.

00:15 h – Encendido de la luz eléctrica.

Teatro al aire libre

00:20 h – Fin de fiesta con “DJ Juandoke” y el grupo de versiones “X”.

Concurso de fachadas

Por otro lado, a la par que transcurre esta mágica noche, se está celebrando un año más el Concurso de fachadas y espacios públicos encandilados. Los vecinos de la localidad pueden participar, previa inscripción en el ayuntamiento, decorando sus balcones y fachadas.

Luego, a través de una votación popular se elige al ganador. Además, en esta edición también hay una actividad nueva programada para el jueves 28 de agosto. Se trata de la Cena Encandilada, que estará destinada a las personas mayores del municipio. Estas podrán disfrutar de una cena en el Bar Villa Azul a la luz de las velas al mismo tiempo que escuchan a una orquesta.

El Ayuntamiento de Encinas Reales organiza un año más una experiencia única que combina tradición, cultura, música y luz en un entorno mágico, reafirmando el compromiso del municipio con la dinamización cultural y turística. Un evento que espera reunir a vecinos y vecinas, además de visitantes de toda Andalucía y España. Todo ello gracias también a la colaboración de la Diputación de Córdoba.