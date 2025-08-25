Una embajadora de Palma del Río en el Báltico

Carmen Caro es filóloga y traductora natural de Palma del Río. Lleva 25 años tendiendo puentes culturales entre España y Lituania gracias a su trabajo en la Universidad de Vilnius. Ha sido condecorada con la Cruz de Isabel la Católica y la Cruz al Mérito de Lituania.

Caro vive a más de 3.000 kilómetros de Palma del Río, en Lituania, donde los inviernos alcanzan los «20 grados bajo cero», según confiesa. Su trabajo como profesora de Filología Hispánica en la Universidad de Vilnius ha sido su constante nexo de unión entre Lituania y España, un trabajo que le ha valido el reconocimiento de ambos países. Por parte del gobierno español, la profesora ha obtenido la Cruz de Isabel la Católica y desde Lituania le han condecorado con la Cruz al Mérito.

Carmen llegó a Lituania en 1997 cuando el país báltico era «un país muy joven», según confiesa. Su independencia de la Unión Soviética solo contaba con siete años de antigüedad y encontró una sociedad con un palpable «gran afán de libertad» y donde la gente quería viajar movida por «una mentalidad de salir, salir y salir», a pesar de que muchos vivían en condiciones precarias, herencia del sistema soviético.

Como filóloga, uno de sus mayores retos y pasiones ha sido el idioma lituano. Una lengua que, según describe, es de una enorme riqueza y antigüedad. «Dice un lingüista, el famoso Saussure, que si quieres saber cómo hablaban nuestros antepasados indoeuropeos tienes que oír hablar a un campesino lituano», explica la filóloga. Es una lengua donde hay declinaciones como el latín y confiesa que le sirvió mucho para aprenderla, pero que el proceso fue largo, en torno a «un año y medio» para hablarlo con naturalidad.

Carmen imparte clases de sintaxis y traducción en la Universidad de Vilnius, aunque ha encontrado en la traducción literaria su gran vocación. «Para mí, una forma de conocer un pueblo es conocer su literatura y su lengua», afirma. Tiene debilidad por los clásicos, esos que casi nadie conoce, a veces ni los propios lituanos. Convirtió este trabajo en su hobby. «En un país como Lituania hay que tener un hobby que puedas hacer dentro de casa» indica, una afición que le ha llevado a traducir y editar ocho libros, entre los que se encuentra una antología de poesía lituana del siglo XX, titulada Sinfonía de Primavera. En este libro da a conocer en castellano a autores clave de la literatura lituana. Hay muchos descendientes en América del Sur y les hace reconectar con sus raíces culturales.

A pesar de llevar más de 25 años en Vilnius y amar las tradiciones lituanas, Carmen nunca ha perdido el vínculo con sus orígenes. Cada vez que puede visita a su familia en Palma del Río. Se muestra humilde ante los honores recibidos. «Me da mucha vergüenza», confiesa al hablar de las medallas con las que se ha reconocido su trabajo. Esta modestia contrasta con la magnitud de su labor: una traductora de la cultura hispánica en el Báltico y la voz de la literatura lituana en el mundo hispanohablante.

