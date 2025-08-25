Descubrir la historia a través de la ‘Arquitectura del Sol’ en Bujalance

Bujalance vivió una jornada cultural, en la que el sol fue protagonista junto al rico patrimonio arquitectónico. Bujalance, a través de la Arquitectura del Sol, celebró el 5º Centenario de la construcción de la Catedral de la Campiña, organizada por la concejalía de Turismo y con la colaboración de Protección Civil y la Asociación de Recreación Histórica. En ella se pudo presenciar el Milagro de la Luz, en el día de la Asunción del calendario juliano, un acontecimiento y fenómeno cultural y turístico, que reunió a más de 200 personas de Bujalance, además de otras venidas de la comarca, de Córdoba y de las provincias cercanas para disfrutar de esta maravilla.

La Arquitectura del Sol es un interesante y original producto turístico de la provincia de Córdoba y del Valle del Guadalquivir que pone en valor el singular patrimonio de la arquitectura religiosa, la Catedral de la Campiña, interconectando con el resto de la oferta turística bujalanceña monumentos, hostelería, gastronomía, cultura y fiestas.

Comenzaron las actividades a las 6.00 horas en la Plaza Mayor, donde todos los asistentes comenzaron la Ruta al amanecer, hasta llegar al cortijo Salvanés para ver desde algunos kilómetros de Bujalance el amanecer y la salida del sol alineado con la nave central de la Catedral de la Campiña, la Parroquia de la Asunción, con su torre inclinada, denominada la Pisa de Andalucía.

Coincidiendo con la onomástica de la Asunción en el calendario juliano del siglo XVI, el sol sale siempre por ese punto geográfico, que coincide con el templo mayor bujalanceño. Este acontecimiento, que se repite cada año, viene a demostrar que la arquitectura religiosa de Bujalance presenta la singularidad de tener orientado el eje de la nave central de su iglesia al lugar exacto del horizonte local, por donde sale el sol en la onomástica de la Virgen de la Asunción.

El momento cumbre fue la Recreación de la alineación del eje de la Catedral de la Campiña con el sol, que culminó con la salida del sol alineada con el templo, maravilla para los sentidos y el espíritu de todos los que presenciaban el milagro del amanecer, que su pudo contemplar en todo su esplendor, finalizando con el brindis al sol con aguamiel.

Tras el regreso a Bujalance se realizó una ruta guiada por los Tesoros de la Asunción, concluyendo en la Plaza Mayor con la degustación del tradicional y rico desayuno molinero.

Todos los asistentes fueron emplazados a participar en la próxima jornada de la Arquitectura del Sol de octubre, con motivo de la festividad de San Francisco, para continuar descubriendo la historia que ha permanecido oculta durante siglos y que ahora se puede disfrutar.