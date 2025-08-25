Ampliado el plazo para presentar solicitudes a las ayudas del Guadiato y el ecosistema logístico en la provincia

La Junta de Andalucía ha ampliado los plazos de presentación de solicitudes para dos líneas clave de subvenciones en la provincia de Córdoba, con el objetivo de garantizar la máxima concurrencia y permitir que ningún proyecto transformador se quede fuera.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, quien ha subrayado que “estas ayudas representan una oportunidad real para el desarrollo económico de Córdoba, por eso ampliamos el plazo: para que nadie con una buena idea se quede fuera”.

En concreto, la convocatoria de ayudas destinadas a la reactivación económica del Guadiato podrá solicitarse hasta el próximo 4 de octubre. Esta línea, dotada con 15,3 millones de euros, está dirigida a fomentar la reindustrialización de esta comarca, financiando proyectos vinculados a sectores como la biomasa, el reciclaje, la economía circular o las infraestructuras verdes. “El Guadiato tiene futuro. Y desde el Gobierno de Andalucía lo estamos impulsando con hechos”, ha señalado Molina.

Por otro lado, también se amplía hasta el 19 de septiembre el plazo para acceder a los incentivos contemplados en el proyecto ‘Ecosistema industrial para la logística avanzada en Córdoba’. Esta línea está dirigida a autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones o agrupaciones empresariales, que quieran desarrollar proyectos vinculados a la innovación logística y a la transformación industrial. En total, se destinan más de 15 millones de euros a cinco grandes bloques de actuación: el desarrollo de nuevos productos o servicios logísticos (con una dotación aproximada de 2,5 millones), el refuerzo de capacidades industriales (6,5 millones), la digitalización de procesos (2,5 millones), la transformación operativa (1,8 millones) y el impulso de nuevas actividades o startups (2,2 millones).

“Queremos una economía más fuerte, innovadora y sostenible, y estas ayudas están para conseguirlo”, ha añadido el delegado. Molina ha animado a los empresarios cordobeses a no dejar pasar esta oportunidad y a consultar cuanto antes las convocatorias, cuyos nuevos plazos han sido publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a través de las resoluciones recogidas en los números 142 y 143, de fechas 22 y 23 de julio de 2025 respectivamente.

“Córdoba tiene talento, iniciativa y capacidad para liderar la transformación industrial y logística del sur de Europa. Desde la Junta de Andalucía vamos a seguir impulsando ese potencial con hechos, con inversión y con confianza en quienes emprenden, crean y creen en esta tierra. Porque el futuro de Córdoba se construye desde ya, y lo construimos entre todos”, ha concluido Adolfo Molina.