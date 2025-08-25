La Agrupación de Cofradías de Lucena estrena web para la magna

La Agrupación de Cofradías de Lucena ha presentado este lunes su nueva página web oficial, concebida como una plataforma de referencia tanto para la Semana Santa lucentina como para las cofradías y hermandades de Pasión y Gloria que la integran. La web, que arranca en una primera fase, ofrece una especial atención a la Procesión Magna Pasionista Lucena Vive la Pasión, ofreciendo información sobre imaginería participante, templos de salida, acompañamiento musical, carrera oficial, itinerarios, agenda previa o recorridos interactivos en Google Maps, entre otros recursos. Asimismo, el portal incluye recursos prácticos para el visitante, además de apartados dedicados a la Semana Santa, la Cuaresma, la santería, las hermandades y cofradías y la propia Agrupación.

A partir de octubre está previsto incorporar la segunda fase del proyecto, que incluirá nuevos recursos a la página como una agenda cofrade, la historia de todas las hermandades de Pasión y Gloria, información sobre vocalías de juventud, un tablón de anuncios de la Agrupación, o secciones específicas sobre Lucena y su patrimonio, entre otras pestañas.

La puesta en marcha de esta nueva herramienta digital se enmarca dentro de la estrategia de difusión y proyección de la Semana Santa de Lucena, que avanza con paso firme hacia su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento en el que la Agrupación de Cofradías de Lucena apoya el trabajo que viene realizando al respecto el Ayuntamiento de Lucena.

De otro lado, la organización de la Magna, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, avanza a buen ritmo. Respecto a los asientos reservados para poder disfrutar de la procesión desde la Plaza Nueva, epicentro de la carrera oficial, ya existen más de 1.000 reservas, de las 1.853 localidades disponibles con acceso controlado y cuya recaudación se destinará a la labor de Cáritas Parroquiales de Lucena, dotando el evento de una dimensión solidaria.