Inmaculada Espinosa emociona en el pregón a la Patrona de Baena

Baena ha vivido este domingo uno de esos momentos en los que la palabra se convierte en testimonio vivo de fe. En el pregón dedicado a la Patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, la pregonera Inmaculada Espinosa Martínez logró ganarse el corazón de los presentes abriendo de par en par el suyo propio, en una manifestación sincera de amor y devoción hacia la Virgen.

Con un verbo claro, sereno y profundamente emotivo, Espinosa relató el origen de su vínculo con la imagen mariana. Confesó que su acercamiento inicial estuvo marcado desde el desconocimiento, pero que, visita tras visita, fue descubriendo la ternura y la fuerza espiritual que tantos devotos de Baena hallan en Nuestra Señora de Guadalupe.

Uno de los pasajes más conmovedores de su discurso llegó cuando evocó el momento en que presentó a sus hijas recién nacidas, mellizas, a los pies de la Patrona. “Ellas han crecido bajo la mirada de la Virgen, y desde pequeñas he procurado sembrar en su corazón este mismo amor”, señaló. Para la pregonera, la capilla de la Virgen se ha transformado en un espacio de confidencias, de súplicas y de agradecimientos, un lugar donde —según sus propias palabras— ha dado muchos “sí” a los retos que la vida le ha presentado.

Inmaculada quiso compartir también cómo su fe en la Virgen ha sido pilar en giros vitales, en desafíos postergados que finalmente pudo afrontar de la mano de su familia y bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe. Destacó, asimismo, cómo ha logrado dedicarse a la docencia, su verdadera vocación desde la infancia, hasta el punto de elegir como trabajo de fin de carrera un estudio sobre la figura de María como modelo de madre y de conciliación familiar.

El público, atento y emocionado, acompañó cada pasaje con un respetuoso silencio que se rompió al final en un largo y cálido aplauso, reconocimiento a la hondura y autenticidad de las palabras de la pregonera.

Al acto asistieron numerosos hermanos de la cofradía y fieles devotos, así como el consiliario, Jesús Corredor, y la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, quienes felicitaron a Inmaculada Espinosa con unas cariñosas palabras, destacando la sensibilidad y la fuerza de su testimonio.

Con este pregón, Baena inaugura de manera solemne las celebraciones en honor a su Patrona, viviendo una lección de fe personal y compartida, en la que la voz de Inmaculada se elevó como reflejo de tantos corazones unidos por la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe.