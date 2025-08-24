Entrevista | Antonio Díaz Presidente de la Agrupación de Cofradía de Lucena

"Va a ser un espaldarazo importante a nivel nacional"

Lucena vivirá en poco más de un mes una procesión inédita, con 18 pasos, representando la pasión evangélica y presidida por la Virgen de Araceli

El presidente de la Agrupación, en la puerta de San Mateo.

El presidente de la Agrupación, en la puerta de San Mateo. / M. GONZÁLEZ

Manuel González

Manuel González

Lucena

-¿Han terminado de perfilarse la totalidad de los detalles organizativos?

-Mantuvimos diversas reuniones con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Lucena y ahora vamos a tener una reunión a primeros de septiembre. También celebramos un encuentro técnico con el área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Lucena para todo el montaje que conlleva la procesión magna y se dejaron la mayoría de los asuntos ya cerrados. Tenemos ya contratados 24 agentes de seguridad privada y que estarán en de la carrera oficial. Y vamos a necesitar en torno a 50 o 60 voluntarios. Además contaremos en la Plaza Nueva con miembros de Cáritas, entidad a la que se destinará el beneficio de las sillas después de cubrir gastos. Y en la víspera, por la tarde, habrá una misa jubilar en San Mateo, oficiada por el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández.

-¿Cómo repercutirá esta magna procesión en la proyección y reconocimiento de la Semana Santa de Lucena?

-Creemos que va a ser un espaldarazo importante, se está trabajando en la declaración de Interés Turístico Nacional y se están dando pasos grandes y esto va a tener mucha importancia. Esto va a llegar a muchos sitios, de índole nacional. Sabemos que en Lucena lleva ya tiempo el 100% de las plazas hoteleras cubiertas y nos llegan noticias de otros sitios, de otras provincias, donde incluso se están organizando autobuses.

-¿Qué se pretende transmitir con la exposición, al menos, autonómica, del arte de la santería?

-Lucena se convierte en el epicentro del arte sacro, la tradición cultural y patrimonial y el turismo religioso. Es una fecha cargada de simbolismo internacional y sitúa a Lucena como un referente de patrimonio, tradición y proyección turística, mostrando nuestra religiosidad popular. La tradición más arraigada de Lucena es la santería y, de hecho, hace pocas fechas, fue declarada Bien de Interés Cultural.

-¿Está completamente cubierto el presupuesto?

-Cubierto, no está, tenemos las subvenciones que nos han otorgado el Ayuntamiento y la Diputación, que han sido un respaldo importante. Una de las cosas que vamos a hacer, por dos motivos, es la publicación de un Torralbo extraordinario que se va a presentar el jueves 4 de septiembre. Esto es una cosa histórica, no sabemos si se volverá a repetir y pude servir de recuerdo impreso, para siempre. Y nos servirá a nosotros para generar un dinero que nos ayude a cubrir gastos. El presupuesto global estará en torno a los 100.000 euros.

-¿Desde cuándo estarán expuestos en sus tronos todos los pasos participantes?

-La mayoría de los pasos lucentinos van a estar listos entre el martes y el miércoles en los templos de salida.

-¿Cómo se han elegido a las agrupaciones musicales y de qué forma ha sido su asignación a los diferentes pasos?

-Primero, había una cosa clarísima, que las dos bandas de Lucena, Humillación y Banda de Música, dos bandas buenísimas, tenían que estar en la magna. Luego estuvimos viendo bandas de gran calado, de Sevilla, y había que elegir tres, que gustan muchísimo, Cigarreras, Virgen de los Reyes y Redención. Y la ubicación muy fácil, para compartir, entre bandas y pasos procesionales lo que hicimos, disponer cada cuatro pasos una banda, como se verá en la relación, escalonado, para que esté todo bien repartido.

-¿El ritmo y la cifra de venta de sillas se corresponde con vuestras expectativas iniciales?

-Ahora mismo hay unas mil sillas compradas por personas muchas de fuera y otras de Lucena. Nos dicen de otros sitios donde hay costumbre que hay muchas personas que esperan a las últimas fechas. Junto al palco principal, habrá otro espacio para autoridades con 100 plazas.

-¿Defendéis el incremento general y progresivo de las procesiones extraordinarias o abogáis por la moderación?

-Te puedo hablar de lo que pienso yo; estamos una junta de oficiales y nunca hemos tocado este tema. Pienso que estas cosas solamente se han de hacer por algo verdaderamente extraordinario y en un Año Jubilar, a nivel universal, no nos podemos quedar atrás. Me decía la gente, cuando pasó la pandemia, que parecía mentira que en todos lados se había hecho magna y no en Lucena, no nos pareció oportuno ni el momento. Este Año Jubilar, creo que tiene la suficiente importancia y relevancia, dentro de nuestra religiosidad y fe, para hacer algo que nunca se ha hecho en Lucena y que posiblemente nunca se hará más.

TEMAS

