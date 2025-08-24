La Diputación destinará 60.000 euros a la mejora de un camino en Peñarroya

La Diputación de Córdoba destinará 58.349,09 euros a la mejora del camino municipal Polígono 1 Parcela 9023 de Peñarroya-Pueblonuevo, tal y como queda recogido en el proyecto de dicha actuación. Tal y como explicó el responsable del Área, Andrés Lorite, “esta vía discurre de manera íntegra por el municipio, concretamente en la zona norte, lo que la convierte en una infraestructura distribuidora de la circulación en esta localidad”. “Actualmente, el camino no dispone de un firme que permita garantizar un mínimo de seguridad en la circulación, debido, principalmente, al envejecimiento y deterioro del firme”, añadió Lorite.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación insistió en que “las actuaciones proyectadas por esta institución provincial tendrán una duración estimada de dos meses y estarán dirigidas por personal técnico provincial”. Según Lorite, “los trabajos consistirán en la reparación y mejora del firme, drenajes, capa de rodadura y señalización. De manera concreta, se pretende mejorar sus 260 metros iniciales mediante capa base de zahorras y proceder a la adecuación del entorno con acerados con muro de protección parciales”.

“Nos encontramos ante un claro ejemplo de colaboración institucional que redunda en el bienestar de los vecinos y vecinas de Peñarroya-Pueblonuevo, ofreciéndoles servicios de calidad y garantizando su seguridad”, matizó Lorite.

Para concluir, el delegado de Infraestructuras de la institución provincial ha subrayado “el papel fundamental de los caminos rurales, ejes de distribución de riqueza y vertebración del territorio, que además de ofrecer usos lúdicos y deportivos a la población, permiten la accesibilidad y conectividad entre los núcleos de población”.