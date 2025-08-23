Del 9 al 13 de septiembre

Presentación del cartel de la Feria Real de Bujalance

El autor seleccionado es el joven artista bujalanceño Juan Valera Torres

Presentación del cartel de la Feria Real de Bujalance 2025.

Presentación del cartel de la Feria Real de Bujalance 2025. / J. ESCAMILLA

José Escamilla

José Escamilla

Bujalance

En el salón de plenos del ayuntamiento de Bujalance, se presentó el cartel que anunciará la Feria Real 2025, que se celebrará entre los días 9 y 13 de septiembre, con la presencia de las concejalas de Festejos, Turismo y Juventud, María José de la Rosa, Julia Delgado y Maria del Carmen Hortelano.

El autor seleccionado para realizar el cartel 2025 fue el joven artista bujalanceño Juan Valera Torres, miembro de la escuela municipal de pintura Discípulos de Palomino, que ha sabido reflejar la esencia y el espíritu festivo de la localidad. La presentación del mismo corrió a cargo del propio autor, Juan Valera, en la que explicó que es un cartel muy colorista, luminoso y alegre, realizado con técnicas mixtas, óleo, acuarelas, lápiz de color y plantillas, buscando combinar la fuerza del color con la sutileza del detalle artesanal.

En el mismo, se recogen los símbolos más arraigados de Bujalance, como las dos torres que custodian con grandeza y presencia el alma bujalanceña. También aparece una flamenca bailando, que simboliza la alegría, fuerza y tradición de nuestras raíces y un gran abanico que representa el frescor, la elegancia y el arte popular, junto a otros elementos festivos. En definitiva, el cartel habla de Bujalance, de su gente y de lo que se celebra y se comparte cada año en la feria, tradición, color, arte y sentimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
  2. Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
  3. Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
  4. El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas
  5. El Infoca sigue sin extinguir el fuego de Villanueva del Rey, que arde bajo tierra y amenaza con reactivarse
  6. La Junta confirma la muerte por golpe de calor de un vecino de La Rambla, la cuarta en Córdoba de este verano
  7. La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba
  8. La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena

Presentación del cartel de la Feria Real de Bujalance

Presentación del cartel de la Feria Real de Bujalance

Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches

Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches

La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí

La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí

Se avecinan nubes y una nueva caída de las temperaturas en Córdoba: ¿El fin del calor este verano?

Se avecinan nubes y una nueva caída de las temperaturas en Córdoba: ¿El fin del calor este verano?

Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre

Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre

Montoro protege sus tradiciones y avanza en bienestar: La Diablilla vuelve a llenar de vida el municipio

Montoro protege sus tradiciones y avanza en bienestar: La Diablilla vuelve a llenar de vida el municipio

El comercio de Priego pone en marcha una nueva edición de la Etiqueta Loca

El comercio de Priego pone en marcha una nueva edición de la Etiqueta Loca

Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra

Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
Tracking Pixel Contents