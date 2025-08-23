Presentación del cartel de la Feria Real de Bujalance

En el salón de plenos del ayuntamiento de Bujalance, se presentó el cartel que anunciará la Feria Real 2025, que se celebrará entre los días 9 y 13 de septiembre, con la presencia de las concejalas de Festejos, Turismo y Juventud, María José de la Rosa, Julia Delgado y Maria del Carmen Hortelano.

El autor seleccionado para realizar el cartel 2025 fue el joven artista bujalanceño Juan Valera Torres, miembro de la escuela municipal de pintura Discípulos de Palomino, que ha sabido reflejar la esencia y el espíritu festivo de la localidad. La presentación del mismo corrió a cargo del propio autor, Juan Valera, en la que explicó que es un cartel muy colorista, luminoso y alegre, realizado con técnicas mixtas, óleo, acuarelas, lápiz de color y plantillas, buscando combinar la fuerza del color con la sutileza del detalle artesanal.

En el mismo, se recogen los símbolos más arraigados de Bujalance, como las dos torres que custodian con grandeza y presencia el alma bujalanceña. También aparece una flamenca bailando, que simboliza la alegría, fuerza y tradición de nuestras raíces y un gran abanico que representa el frescor, la elegancia y el arte popular, junto a otros elementos festivos. En definitiva, el cartel habla de Bujalance, de su gente y de lo que se celebra y se comparte cada año en la feria, tradición, color, arte y sentimiento.

Suscríbete para seguir leyendo