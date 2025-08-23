Montoro protege sus tradiciones y avanza en bienestar: La Diablilla vuelve a llenar de vida el municipio

– Llega una nueva edición de las fiestas del patrón montoreño. ¿Cómo se presentan este año?

Los pequeños se preparan para la llegada de nuestro patrón de Montoro y la tradicional suelta de La Diablilla. La Diablilla no martiriza a aquellos niños que llevan puesta la medalla de San Bartolomé; lo que hace es asustar y dar un buen tirón de pelo a aquellos niños que se hayan portado mal y que no llevan la medalla de nuestro patrón, fomentando la diversión y la tradición. Esta fiesta, que forma parte de nuestra historia, mantiene su esencia y revive la emoción de generaciones anteriores.

– ¿Qué novedades tiene previstas el Ayuntamiento en esta celebración secular?

Este año, el Ayuntamiento presenta novedades con la incorporación de nuevos trajes para la Diablilla y San Bartolomé, diseñados por un joven montoreño bajo la firma LAHRA. Estas piezas, con un diseño renovado, buscan dar un impulso a la fiesta y enriquecer la estética de la celebración. La representación de la Suelta de la Diablilla se viene desarrollando desde 1996 gracias a la colaboración de la Asociación Amigos de la Diablilla. El año pasado se realizó la entrega simbólica de los trajes que la Diablilla y San Bartolomé habían venido utilizando en estos años. Aunque la representación formal comenzó en 1996, la Suelta de la Diablilla siempre ha estado enraizada en nuestra cultura, y cada 23 de agosto la brisa y el sonido de las campanas anuncian que la Diablilla está suelta.

Fiestas Patronales / Ayuntamiento de Montoro

– Ha pasado el ecuador de su mandato. ¿Qué valoración hace de la gestión realizada hasta el momento?

El balance de estos dos años de mandato es positivo. Hemos trabajado de manera constante, con esfuerzo y sin rendirnos, para mantener y mejorar nuestro municipio. Todo esto se refleja en la apuesta por la educación, la mejora de infraestructuras y la revitalización del casco histórico, así como en el apoyo a las tradiciones y fiestas populares que nos definen como pueblo y que llenan de riqueza a Montoro.

– ¿Qué proyectos destaca de los realizados en estos dos años de mandato y qué han supuesto para los vecinos?

Entre los proyectos educativos, destacamos la llegada del nuevo Grado Superior de Automoción al IES Antonio Galán Acosta en el curso 2025-2026, así como la ampliación con el Grado Superior de Integración Social en el IES Santos Isasa en 2022 y el Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria en 2024.

En materia de urbanismo y movilidad, hemos avanzado en la conexión de los aparcamientos de calle Jardín con calle Agua, la instalación de la Báscula Municipal, la finalización de intervenciones en viario público como calle Herrerías, y mejoras de accesibilidad en distintas calles, cementerio y centros educativos.

Además, se han desarrollado proyectos de aparcamientos en los patios del antiguo colegio del Rosario y de un nuevo parking bajo el Centro de Salud, con más de 100 plazas y espacio para autocaravanas. Esperamos que pronto se inicien las obras en las pistas del antiguo Colegio del Rosario y que en los próximos meses podamos dar inicio a las del Centro de Salud. También estamos trabajando en la construcción de una nave para pasos de Semana Santa. Todas estas actuaciones buscan mejorar la movilidad, accesibilidad y calidad de vida de nuestros vecinos, cuidando nuestro patrimonio histórico y facilitando la vida diaria.

– ¿Qué nuevos retos tiene el equipo de gobierno durante los próximos meses?

Seguiremos con la licitación de seis viviendas de VPO en régimen de alquiler en el PPR2, la finalización de caminos rurales como Madroñal y Mojapies, así como la próxima intervención en el Camino de Valdestillas. El proyecto de Los caminos de Los Frailes-Encarna está finalizado y se prevé ejecutar en dos fases. Además, continuaremos con la convocatoria de Rehabilitación de Edificios y Fomento de la Mejora de la Imagen Urbana, que hemos puesto en marcha este año y que pretendemos seguir fomentando para la mejora de nuestro casco histórico, y con los trabajos de búsqueda de nuevas bolsas de aparcamientos en el casco antiguo para mejorar la movilidad.

– Nos ha hablado anteriormente de la tradicional suelta de La Diablilla. ¿De qué manera se implican los colectivos en esta celebración? ¿Y la sociedad en general?

Los colectivos del municipio participan activamente en el día a día y en el desarrollo de multitud de actividades. La coordinación de la representación y la preparación de la suelta de La Diablilla es organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración histórica de la Asociación Amigos de la Diablilla, que desde 1996 ha contribuido a mantener viva esta tradición. La Cofradía de Los Patronos tiene un papel fundamental en la parte religiosa de la celebración, acompañando la salida del patrón y asegurando que se mantenga el espíritu de nuestras tradiciones. La sociedad en general se implica mostrando interés y respeto por esta fiesta, participando en las actividades y transmitiendo su valor cultural a las nuevas generaciones.

La Diablilla / Ayuntamiento de Montoro

– ¿Qué mensaje lanza a los lectores de Diario CÓRDOBA acerca de esta fiesta singular?

Quiero trasladarles que la celebración de San Bartolomé y la suelta de La Diablilla son un patrimonio cultural único de Montoro. Cada año renovamos nuestra apuesta por mantener viva esta tradición, reforzando la identidad de nuestro municipio, cuidando nuestro conjunto histórico y ofreciendo a vecinos y visitantes momentos de emoción, diversión y participación. Invitamos a todos a que nos acompañen durante estos días.