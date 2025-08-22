Sucesos
Una persona investigada por estafar "vendiendo" cascos de moto que nunca llegan al comprador
El supuesto autor había cometido más delitos de esta tipología por toda la geografía española, así como un delito de falsedad documental
La Guardia Civil del Puesto de Dos Torres investiga a una persona por estafar a multitud de personas en distintos puntos de España vendiendo cascos de motos que nunca llegaron a su destinatario a través de una página web fraudulenta.
Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia, que al parecer se había cometido un delito de estafa en la compra de un casco de motocicleta a través de una página web, ya que, tras realizar la transacción en la página de internet, el producto nunca llegó a su comprador.
Inmediatamente, la Guardia Civil tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación y localización del los presuntos autores de los hechos.
El avance de la investigación permitió identificar al supuesto autor, un varón de 41 años de edad y con domicilio en Zaragoza, lugar donde cometía los ilícitos. Además, se pudo constatar como el supuesto autor había cometido más delitos de esta tipología por toda la geografía española, así como un delito de falsedad documental, valiéndose del mismo modus operandi (venta de un casco de motocicleta en una web de internet), donde se ha comprobado multitud de personas víctimas de estafa.
Ante ello, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de esta persona como presunto autor de varios delitos de estafa y falsedad documental.
Investigado y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
