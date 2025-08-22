EL TIEMPO EN CÓRDOBA
El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, viernes 22 de agosto
Consulta la previsión del tiempo en Lucena para hoy, viernes 22 de agosto, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aquí puedes consultar el tiempo previsto para hoy en todos los municipios de Córdoba, Andalucía y España.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas
- El Infoca sigue sin extinguir el fuego de Villanueva del Rey, que arde bajo tierra y amenaza con reactivarse
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- La Junta confirma la muerte por golpe de calor de un vecino de La Rambla, la cuarta en Córdoba de este verano
- La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba
- Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena