Sucesos
Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con al menos siete heridos en Cabra
Los bomberos de Priego han tenido que rescatar a las víctimas
Al menos siete personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la carretera A-339, en el término municipal de Cabra que ha movilizado al helicóptero del 061.
Según han explicado a este periódico fuentes de la empresa de emergencias 112, el suceso se ha producido sobre las 9,30 horas cuando, por motivos que se están investigando, se ha producido una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A-339, a la altura del kilómetro 7, en el término municipal de Cabra, en el paraje conocido como Santa Rita.
Fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil han indicado a este periódico que, aunque se está investigando, el motivo de la colisión ha podido ser la invasión del carril contrario por uno de los turismos, que han confirmado que han sido siete las personas heridas, aunque en un principio se hablara de cuatro.
Por su parte, desde el 112 han señalado que tras recibirse el aviso del suceso, se personaron en el lugar los servicios sanitarios, así como la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de los parques comarcales de Priego de Córdoba y Lucena, que han tenido que rescatar a cuatro de los heridos, tres de un vehículo y uno de otro.
Evacuados en helicóptero
Además, se ha movilizado el helicóptero de emergencias que ha trasladado a dos de los heridos, uno de los cuales es un bebé, según otras fuentes consultadas por este periódico.
La Guardia Civil ha señalado que la carretera ya está despejada y la circulación ha recuperado la normalidad, aunque tras el suceso se produjeron grandes retenciones.
