El comercio de Priego pone en marcha una nueva edición de la Etiqueta Loca

La Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba pondrá marcha del 27 al 29 de agosto una nueva campaña de dinamización que permitirá a los clientes hacerse con uno o varios productos a precios de auténtica ganga, gracias a la denominada Etiqueta Loca, con la que se pone fin a la temporada de rebajas de verano.

Una iniciativa en la que, como destacaba en su presentación la presidenta de ACCA, Eva Gómez, se plantea a los clientes que, a modo de juego, encuentren esa etiqueta en la que se ofrecen artículos a precios de locura.

Como señalaba Gómez, serán 25 los comercios adheridos a ACCA los que tomen este año parte en la iniciativa, aprovechando la ocasión para invitar a los clientes a que busquen la etiqueta con increíbles descuentos.

Estos “llamativos precios”, según Gómez, servirán para animar a los potenciales clientes a realizar sus compras durante estos días en los comercios de Priego, continuando de esta manera ACCA sus campañas e iniciativas destinadas a fidelizar a su clientela y dinamizar el sector de la hostelería y el comercio de la localidad.