Sorteos
La Lotería Nacional deja un segundo premio de 60.000 euros al número en El Carpio
El despacho que ha repartido la suerte ha sido el ubicado en la plaza de la Constitución, 6
El sorteo de la Lotería Nacional ha repartido suerte entre los vecinos de El Carpio. Sobre todo en aquellos que tengan en su cartera, o guardado a buen reacaudo, el boleto con el número 12.131, que ha sido el agraciado con el primer premio del sorteo.
Así lo ha indicado Loterías y Apuestas del Estado en una nota, en la que se informa que este primer premio está agraciado con 60.000 euros al número.
Este primer premio se caracteriza por lo bien repartido que está, puesto que son más de una veintena de localidades donde se ha vendido al menos un número, desde Albacete hasta Barcelona, pasando por Sevilla, Málaga o Jaén.
