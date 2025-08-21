Ayuntamiento

Francisco Polonio y José María Luque serán Hijos Predilectos de Montilla

El alcalde, Rafael Llamas, anuncia el inicio del expediente administrativo para el nombramiento del embajador de los vinos de la tierra y el pionero del fútbol femenino

El alcalde de Montilla (izquierda) junto a José María Luque.

El alcalde de Montilla (izquierda) junto a José María Luque. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado los trámites para conceder el título de Hijo Predilecto a dos vecinos muy queridos: José María Luque, maestro, periodista y gran embajador de los vinos de Montilla-Moriles; y Francisco Polonio “Paquillo Moreno”, pionero del fútbol femenino y referente del deporte montillano. Ambos reconocimientos se suman a la larga lista de montillanos ilustres cuya labor ha trascendido a nivel local y regional.

En su intervención, Rafael Llamas se ha referido “a la generosidad” que una ciudad debe expresar a la hora de reconocer a “quienes se han entregado, también con absoluta generosidad y pasión, a construir un sentimiento de pueblo que en el caso de José María Luque y Paquillo Moreno ha sido palpable, cada uno desde su ámbito profesional y sus aficiones, durante toda su vida”.

Confiado en que el Pleno de la Corporación pueda ratificar ambos nombramientos a “la mayor brevedad posible” en cuanto se resuelvan los trámites administrativos, el alcalde ha destacado que “los pueblos se hacen grandes por las personas que lo conforman y Montilla tiene la inmensa suerte de contar, entre la larga nómina de montillanos ilustres, con dos personas grandes que sienten el cariño de sus vecinos y que se merecen, sin duda, el título de hijo predilecto”.

María José Tejada, Rafael Llamas y María José Tejada en la presentación del expediente.

María José Tejada, Rafael Llamas y María José Tejada en la presentación del expediente. / José Antonio Aguilar

La portavoz de Izquierda Unida, Rosa Rodríguez, señaló que José María Luque “ha brillado en el periodismo, el teatro y la divulgación de los vinos, siempre orgulloso de ser montillano”, mientras que de Paquillo Moreno destacó su “defensa por la igualdad de género en el deporte en tiempos en los que no era habitual, lo que hace aún más valiosa su trayectoria”.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, María José Tejada, afirmó que “estos reconocimientos son una muestra de agradecimiento a ambos: a José María Luque, por difundir el nombre de Montilla y la cultura del vino; y a Paquillo Moreno, por ser un referente deportivo y pionero del fútbol femenino en nuestra ciudad”.

Trayectoria de los nominados

Francisco Polonio Luque, ‘Paquillo Moreno’ (Montilla, 1941), albañil de profesión y deportista de vocación, ha sido un referente del deporte montillano, especialmente en el fútbol. Sus inicios se remontan a los años cincuenta con el equipo CB Alvear, y desde entonces ha trabajado en la cantera, logrando hitos como el ascenso del Montilla Vinícola a 3ª División Nacional.

Pionero del fútbol femenino en la provincia, en 1992 impulsó la creación del primer equipo femenino en Montilla, germen de lo que hoy es el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno, que llegó a disputar la 1ª División Nacional y a nutrir la Selección Española. Incansable colaborador en clubes y asociaciones locales, a sus más de 80 años es un referente indiscutible en Montilla, la principal inspiración de su club y símbolo de la igualdad en el deporte.

José María Luque Moreno (Montilla, 1948) fue una figura clave en la difusión cultural y vitivinícola de Montilla-Moriles. Maestro en el Colegio Salesiano “San Francisco Solano” durante tres décadas, también destacó como corresponsal del Diario Córdoba entre 1987 y 2013, labor que le convirtió en un auténtico embajador de los vinos de la DOP Montilla-Moriles.

A lo largo de su trayectoria fue autor de varios libros dedicados al patrimonio local, impulsor de publicaciones como La Crónica de Montilla y Nuestro Ambiente, y miembro activo en numerosas asociaciones culturales como La Avenencia, el Grupo de Teatro "La Cepa" y la Centuria Romana Munda. Su contribución ha sido ampliamente reconocida, especialmente durante el emotivo homenaje celebrado en el Castillo de El Gran Capitán, en el que se le calificó como "el gran embajador de los vinos de Montilla-Moriles".

