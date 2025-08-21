Detenido en Córdoba un condenado por violar a una menor huido de la justicia desde Mallorca

Agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Palma del Río, han detenido en Córdoba a un hombre huido de la justicia tras ser condenado a 12 años de prisión por un juzgado de Mallorca por violar a una menor con la que convivía. Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Sección 1ª de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma.

Según precisa el comunicado, la investigación se inició por parte de la UOPJ de Baleares en el mes de julio, cuando la Audiencia Provincial de Palma comunicó a la Guardia Civil que el detenido, cuya identidad responde a las iniciales O.R.B., no había ingresado en prisión en la fecha acordada tras ser condenado a 12 años por un delito de agresión sexual a una menor. Tras seguirle la pista, los agentes averiguaron que podría estar residiendo en Palma del Río, donde trataba de eludir el cumplimiento de la condena.

El agresor, español de 36 años de edad, compartía vivienda con su novia y con otra pareja, los cuales tenían una hija de 14 años. Según ha explicado la Guardia Civil, una mañana, aprovechando la ausencia de su pareja y de los padres de la menor, el autor trató de convencerla para mantener relaciones sexuales, pero ante la negativa de esta, el hombre la intimidó haciendo ver que estaba sola y la llevó a la cama de matrimonio de su madre donde, pese a los llantos de la niña, la violó.

Cambió de aspecto para que no lo identificaran

Gracias a las labores de investigación y posterior establecimiento de operativos de vigilancia, con el apoyo del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, el individuo fue localizado y finalmente arrestado en una vivienda de Córdoba. El buscado había cambiado su apariencia para dificultar su identificación y, además, según han podido saber los agentes, tenía previsto su inminente desplazamiento a otra ciudad andaluza para obstaculizar su detención.

Detenido, y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.