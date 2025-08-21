Antonio Pulido, pregonero de la 70ª Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles

Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol, será el pregonero de la 70ª edición de la Fiesta de la Vendimia de Montilla-Moriles, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en la localidad montillana, tal como informaron ayer jueves los organizadores del evento. El pregón se celebrará el sábado 6 de septiembre en Bodegas Pérez Barquero.

El alcalde de la localidad, Rafael Llamas, manifestó que «nuestro capataz de honor será Antonio Pulido, un cordobés de Castro del Río y una persona muy importante en las finanzas andaluzas, muy cercana a Montilla y que colabora en proyectos importantes en nuestro municipio». Además, el regidor agradeció su colaboración a la Hermandad de la Santa Cena y a la Cofradía de la Virgen de las Viñas.

Llamas recordó que la Vendimia «antes eran fiestas que por la singularidad de la alta producción que teníamos eran como el final de una campaña. Hoy nos sirven de promoción turística y de nuestro producto». Insistió en la mala campaña que se espera este año en el marco Montilla-Moriles debido sobre todo el mildiu y mostró su preocupación por la falta de relevo generacional y la rentabilidad, ya que «si el cultivo no es rentable el agricultor se desanima».

El acto principal de la 70 fiesta de la Vendimia, que además cumple 50 años desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico, tendrá lugar el domingo día 7 de septiembre. Ese día, tal como informó el hermano mayor de la hermandad, José Luis Fernández, a las 20.00 horas está prevista una misa flamenca en Bodegas Barquero, en la que actuarán Curro a la guitarra y el lucentino Antonio Nieto al cante.

Posteriormente, en torno a las 21.15 horas de ese mismo día, comenzará una procesión de la Virgen de las Viñas hasta la plaza de la Merced, donde en torno a las 22.15 horas tendrá lugar la pisá simbólica de la uva. Finalmente, la imagen volverá a la iglesia de la Asunción.

La campaña

Por su parte, Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador de Montilla-Moriles, realizó una estimación de la producción de uva de esta campaña, que calcula que se situará en el entorno de los 20 millones de kilos, la mitad de la producción normal, debido al impacto del mildiu.