Movilidad

El nuevo sistema de préstamo de bicis eléctricas de Montilla estará en 2026

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que cuenta con una dotación global de más de 2,7 millones

Una familia prueba las bicicletas eléctricas con las que contará Montilla.

Una familia prueba las bicicletas eléctricas con las que contará Montilla. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas con el que pretende fomentar la movilidad urbana sostenible y avanzar en la lucha contra la contaminación. La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba, que cuenta con una dotación global de más de 2,7 millones de euros.

El contrato, planteado como una solución «llave en mano», incluye el suministro de diez bicicletas eléctricas y la instalación de dos estaciones de recarga con capacidad para, al menos, quince unidades. También contempla un sistema de gestión basado en la nube y una aplicación móvil para los usuarios, desde donde se podrán localizar las bicicletas, reservarlas y desbloquearlas. El servicio estará listo, según los plazos previstos por el equipo de gobierno, en el segundo trimestre del próximo año.

Las bicicletas serán de pedaleo asistido, con motores de 250 vatios y una autonomía mínima de 100 kilómetros. Además, dispondrán de GPS integrado y un sistema electrónico de bloqueo. Los aparcamientos estarán diseñados para resistir la intemperie, la corrosión y posibles actos vandálicos, y contarán con taquillas cerradas de seguridad. El acceso al sistema se realizará mediante una aplicación móvil que funcionará con tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).

El contrato contará con un presupuesto de 100.000 euros y persigue promover un transporte alternativo que sirva tanto a los vecinos de Montilla como a los visitantes o turistas que se acerquen hasta la localidad.

Además de la infraestructura y el suministro de las bicicletas, la empresa adjudicataria del servicio deberá asumir el mantenimiento, la atención técnica a los usuarios, la formación del personal municipal y la contratación de un seguro contra robo.

Todo ello con el objetivo de ofrecer un sistema integral y seguro que no dependa de terceros una vez que la iniciativa haya sido puesta en marcha.

